Leichtes Umsatzplus im Weihnachtsgeschäft

Ein Umfrage von Mindtake bestätigt die Umsatzprognose von plus 12,2 Prozent. Große regionale Unterschiede gibt es jedoch zwischen den Bundesländern.

Der heimische Handelsverband zieht vor dem letzten Einkaufswochenende für das Weihnachtsgeschäft 2019 eine positive Bilanz. Demnach kann der österreichische Einzelhandel heuer mit einem weihnachtsbedingten Mehrumsatz von 1,22 Mrd. Euro netto rechnen, was einem Plus von 1,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Niederösterreicher und Burgenländer am spendabelsten

Ein Blick auf die Ausgaben der Verbraucher im stationären Handel in den Bundesländern zeigt laut einer Mindtake-Umfrage überraschend große regionale Unterschiede. So zeigen sich die Niederösterreicher und Burgenländer mit durchschnittlich 258 Euro am spendabelsten, das Schlusslicht bilden die Tiroler und Vorarlberger mit 184 Euro. Die Oberösterreicher und Salzburger geben durchschnittlich 215 Euro aus, die Wiener 193 Euro. Dazwischen liegen mit 207 Euro die Steirer und die Kärntner.

Beim Verband schließt man nicht aus, dass in manchen Regionen bereits Ende November rund um den Black Friday und den Cyber-Monday entsprechend höhere Ausgaben für vorgezogenen Weihnachtsgeschäfte getätigt wurden. Immerhin kaufen 74 Prozent der Österreicher bereits an den Sondereinkaufstagen im November Weihnachtsgeschenke ein.

Zu den beliebtesten Weihnachtsgeschenken gehören heuer Spielzeug, Kosmetik, Bücher und Bekleidung. Der Trend zu Gutscheinen setzt sich ebenso fort wie die Beliebtheit von Reisen und Wellness", erklärt Rainer Will vom Handelsverband.

Demonstration störte Handel

Durchaus unterschiedliche Stimmen zum Geschäftsverlauf gibt es aus dem Handel zu hören. Weihnachten sei wie gemacht für den Onlinehandel, sagt Harald Gutschi, Geschäftsführer der österreichischen Unito-Gruppe. Als eCommerce Player profitiere sein Unternehmen heuer enorm davon, dass einer der einkaufsstärksten Dezembertage für den Stationärhandel weggefallen ist. Auch bei Bei Kastner & Öhler habe das Online-Weihnachtsgeschäft dieses Jahr besonders stark ab der Black Friday Woche begonnen und halten nach wie vor an, so Gernot Ortoff, eCommerce & Online Marketing Leiter bei Kastner & Öhler.

Das Weihnachtsgeschäft verlaufe wie bereits das ganze Jahr grundsätzlich positiv, jedoch ebenso nicht berechenbar. Die Verteilung auf die Wochentage sei schon lange nicht mehr auf Freitag und Samstag fokussiert, berichtet Marie-Béatrice Fröhlich, Geschäftsführerin des Traditionsunternehmens „Zur Brieftaube" in der Wiener Innenstadt. Salamander-Chef Klaus Magele war mit den ersten beiden Adventwochenenden recht zufrieden. Lediglich der letzte Samstag war schwierig, weil in der Mariahilfer Straße eine Demonstration die Frequenzen der heimischen Klientel sinken ließ.

