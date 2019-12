Frau Scharzenberger, soll man Nacht-Sitzungen abschaffen?

„Die Presse" begleitet die neuen Mandatare Corinna Scharzenberger (ÖVP), Max Lercher (SPÖ), Michael Schnedlitz (FPÖ), Sibylle Hamann (Grüne) und Fiona Fiedler (Neos) ein Jahr lang durch ihren Alltag im Nationalrat. Hier der zweite Teil.

Wer sitzt wo? Und neben wem? Theoretisch kann man als Abgeordnete(r) Einspruch erheben, wenn einem die Klubleitung die Sitzordnung mitteilt. Aber bei Corinna Scharzenberger war das nicht nötig. Die ÖVP-Mandatarin ist hochzufrieden. Sie sitzt im Nationalrat in der vorletzten Reihe, die dritte von links, gleich zwischen zwei anderen Steirerinnen. Ideal sei das, sagt sie. Überhaupt klingt Scharzenberger noch immer so begeistert wie beim ersten Gespräch im Oktober. „Freude“, „Ehre“, diese Wörter fallen auch jetzt. Bei den Plenarsitzungen in Wien wohnt die Steirerin nach wie vor im Hotel. Ob das so bleiben wird – „schauen wir einmal“.

Frau Scharzenberger, haben Sie sich denn schon mit dem Koalitionspartner in spe, also Grünen Abgeordneten, angefreundet?

Am Plenartag trifft man Abgeordnete von allen Parteien. Man grüßt sich, macht Smalltalk. Ich war überrascht, wie höflich und korrekt das abläuft – und zwar mit allen: Grüne, SPÖ, FPÖ.

Bekommen Sie eigentlich etwas von den Verhandlungen mit? Oder müssen Sie sich aus der Zeitung informieren?

Nein, es gibt es regelmäßig ein Update im Klub von Sebastian Kurz.

Zuletzt gab es Aufregung darüber, dass die ÖVP Details aus den Verhandlungen – etwa das angebliche Aus fürs spätabendliche Flutlicht am Fußballplatz – rausgespielt hat. Ist das noch guter Stil?

Ich weiß nicht, wer was gesagt hat, insofern wäre es fahrlässig, wenn ich mich dazu äußere.

Können Sie eigentlich erklären, warum es die ÖVP mit dem Verhandeln gar so eilig hat? Also: deutlich eiliger als die Grünen?

Eilig oder nicht – auch das kann ich nicht beurteilen. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass Sebastian Kurz bemüht ist, eine stabile Lösung zu finden. Wir haben immer gesagt, Qualität geht vor Tempo.

Sie gehören zur Jungen ÖVP. Den Jungen ist das Klimathema an sich sehr wichtig. Ihnen auch? Und wenn ja, muss sich das aus Ihrer Sicht im Regierungsabkommen deutlich widerspiegeln?

Dass Handlungsbedarf gegeben ist, steht außer Frage. Aber es gibt keinen Grund, hysterisch zu werden. Es muss im Abkommen sicher ein Schritt in Richtung Klimaschutz gemacht werden, aber nicht auf Kosten der ländlichen Region und da meine ich vor allem auf Kosten der Pendler, zu denen auch ich gehöre.

Verstehen Sie als Parlamentarierin die Kritik der anderen Abgeordneten an der „Trägerrakete“ von ÖVP und Grünen? Es wurde ein weitgehend inhaltsleerer Antrag eingebracht, nur um im Fall einer Koalition rasch Ministerien einteilen zu können.

Jetzt spreche ich als Juristin. Die Geschäftsordnung des Nationalrats sieht das genauso vor. Insofern ist das absolut legitim. Außerdem ist das immer schon so gehandhabt worden, es ist quasi eine „Übung“.

Nur weil etwas immer so war, heißt das aber nicht, das es so bleiben soll, oder?

Na ja, einerseits fordert die FPÖ bei der letzten Plenarsitzung, dass man schnellstmöglich zu einer arbeitsfähigen Regierung kommen soll. Andererseits wird man – auch von der FPÖ – kritisiert, wenn man zwecks Beschleunigung eine Trägerrakete einsetzt. Das ist ein Widerspruch.

Apropos Geschäftsordnung: Der deutsche Bundestag hat kürzlich seine Sitzungskultur reformiert und das Aus für überlange Nacht-Sitzungen beschlossen. Sollte man auch in Österreich Nacht-Sitzungen abschaffen?

Ich glaube, dass einem der Plenartag im Livestream deutlich länger vorkommt als es wir Abgeordneten empfinden. Man ist ja selbst so bei der Sache, zumindest geht es mir so. Mir wurde jedenfalls noch nicht langweilig. Auch nicht im Wahlkreis übrigens. Zuerst war die Steiermark-Wahl, nächstes Jahr sind Gemeinderatswahlen, es gibt viele Sitzungen und Veranstaltungen. Momentan ist es so, dass ich im Jänner gerade zwei freie Abende habe. Aber ich fürchte, auch die werden nicht bleiben. Wobei: Die Aufgabe macht viel Freude. Und es ist ja auch eine Ehre, zumindest ich sehe das so.