Der Jahresregent beschäftigt uns viele Stunden

Nebst etlichen Einzelproduktionen von Werken des Wiener Klassikers aus Bonn, die zur Feier des 250. Geburtstags erscheinen, ist die 118 CDs und einige Zusatzgaben enthaltende Riesenbox von Universal die forderndste.

An Editionen zum Beethoven-Jahr mangelt es ja nicht. Zum Lesen reizen etliche neue Bücher – die allerdings hie und da verblüffende Pointen bieten. Etwa überrascht Hans-Joachim Hinrichsen in einem (bei Bärenreiter/Metzler erschienenen) Beethoven-Band „Musik für eine neue Zeit“ nach klugen, auch für Laien gut lesbaren analytischen Betrachtungen über des Komponisten Innovationsgeist mit einer Bemerkung über Schillers „anstößiges generisches Maskulinum“ in der „Ode an die Freude“.