Die Klub-WM als goldenes Versuchskaninchen

In Doha läuft das umstrittene Event trotz aller Widrigkeiten – Fifa-Chef Infantino plant in China und mit Ex-Formel-1-Besitzer CVC bereits Größeres.

Doha. Es läuft die Klub-WM in Doha. Doch das Miniturnier reißt niemanden vom Hocker. Im Gegenteil: Diskussionen über Termin, Ort und Sinn überschatten das Schaulaufen ozeanischer, südamerikanischer, asiatischer, afrikanischer Champions mit Europas. Wer kennt schon Hienghène Sport, Espérance Tunis, al-Sadd Sports? Liverpool ist hingegen ein Begriff und weckt das Interesse vor dem heutigen Spiel gegen Monterrey (18.30 Uhr, live, Dazn).

Es ist nicht das Match gegen Mexikos Vertreter, das Debatten startet, sondern die absurde Belastung; bedingt durch Liga-Cup, Premier League, Champions League und Klub-WM. Am Dienstag spielte eine U23-Auswahl der „Reds“ gegen Aston Villa im Carabao-Cup, heute läuft die Einser-Mannschaft in Katar auf. Und Fifa-Präsident Gianni Infantino lächelt über das selbst verursachte Chaos milde.

Gespenst der „Super League“

Die von den Scheichs hoch dotierte Klub-WM (fünf Mio. Euro für den Sieger, 1,5 Mio. Euro Startgeld) ist für den Schweizer, seit 2016 Fifa-Chef, das größte Versuchsobjekt. Nach dem Wirbel um ein Milliardenangebot unbekannter Geldgeber, das er 2017 im Alleingang unbedingt durchpeitschen wollte, wurde das Turnier als Nachfolger des „Weltpokals“ gegen Europas Widerstand erneuert.

Das Schauspiel in Doha wird, zur Tarnung, als Generalprobe für die WM 2022 gepriesen. Mit Stadien, Logistik, Klimaanlage und Live-TV; Infantino ist zufrieden, die Kritik verebbt ja mit Liverpools Einstieg. Und er rührt bereits die Werbetrommel für Neues. Im Sommer 2021 steigt die Klub-WM mit 24 statt sieben Teams in China. Dort stünden laut Infantino Geldgeber Schlange. Sponsoring, Merchandising, Ticketing, Partner – der Lockruf des Geldes stellt alles andere immer ins Abseits.

Deshalb sind Initiativen für eine neue, globale Liga nicht zu unterschätzen. Das Gespenst der „Super League“ als Konkurrenzprodukt zur milliardenschweren Uefa-Königsklasse geistert schon seit Jahren durch die Stadien. Und gewinnt nun an Fahrt, da der ehemalige Formel-1-Besitzer CVC, ein Finanzunternehmen, deren Rechte kaufen will. Dass die Uefa um ihre Cashcow bangt und darob schäumt, ist nachvollziehbar.

Traum von sechs Trophäen

Der obskure Spielplan verlangte Jürgen Klopp einiges ab. Binnen 48 Stunden auf zwei Kontinenten mit einer Mannschaft zu spielen sei unmöglich. Liverpool spielt also in Katar in Bestbesetzung, und auch die Premier League kommt dem Verein, notgedrungen, entgegen. Die für Samstag angesetzte Partie bei West Ham wurde mit Blick auf ein mögliches Finale verlegt. In der Meisterschaft wollte man dann doch kein U23-Team sehen. Auch ist es für die „Reds“ im Begehr nach dem ersten Titel seit 1990 zu wichtig. Der Klub hat diese Saison die Chance auf sechs Trophäen – mit wie vielen Teams und Spielen, das ist mit Abpfiff egal. Denn nur Pokale und Prämien zählen. (fin)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2019)