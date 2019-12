(c) Siefert, Reuters, Montage: „Die Presse“

Zwei Weihnachtswelten. In Rom steht endlich wieder ein hübscher Christbaum (l.), vor dem Mailänder Dom hingegen ein beleuchteter Blechkegel.

Im Dauerstreit zwischen Mailand und Rom gibt ein schöner Weihnachtsbaum den Römern heuer wieder Stolz zurück. Mit ihren Tannen hatten sie seit Jahren Pech.

Rom/Mailand. Die Vorweihnachtszeit in Rom ist von drei Dingen geprägt: den Krippen, die überall aufgestellt werden, den Panettone, die sich einem in jedem Supermarkt bergeweise in den Weg stellen, und der Debatte um den Christbaum, den die Stadt auf der zentralen Piazza Venezia aufstellt.