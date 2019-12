Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid im Schatten der Politik

Die Proteste für Kataloniens Unabhängigkeit verleihen dem Duell der beiden Erzrivalen zusätzliche Brisanz.

Barcelona. Das gab es in der Neuzeit so wohl noch nie: Der FC Barcelona, Real Madrid und das Schiedsrichterteam finden sich heute vor dem Clásico (20 Uhr, live, Dazn), dem Duell der Erzrivalen in der spanischen Liga, im selben Hotel in Barcelona ein. Um der für Nachmittag geplanten Demonstration für die Unabhängigkeit Kataloniens rund um das Stadion auszuweichen, werden beide Mannschaften und die Offiziellen zur Mittagszeit im Konvoi die 600 Meter von der Nobelabsteige Sofia zum Camp Nou absolvieren.

„Wir wurden angehalten, gemeinsam anzureisen, und das werden wir tun“, sagte Real-Trainer Zinédine Zidane zu der ungewöhnlichen Situation. Zum politischen Hintergrund wollte sich der Franzose nicht äußern. „Ich weiß nicht, ob das ein Nachgeben gegenüber den Demonstranten ist. Das Wichtigste ist, dass das Spiel stattfindet.“ Ursprünglich war die Partie schon für den 26. Oktober angesetzt gewesen, wurde wegen der Unruhen in Katalonien aufgrund der Gerichtsurteile gegen neun Separatistenführer jedoch verschoben. Das sorgte sowohl bei Real, das per Erlass „königlich“ ist, aber nichts mit dem Königshaus zu tun hat (König Felipe VI. unterstützt vielmehr Stadtrivalen Atlético), als auch bei Barça, das seine katalanische Identität betont, für Unverständnis.

Sogar Piqué hält sich zurück

„Wer sagt, dass die Lage jetzt anders ist? Die Leute bleiben dieselben“, sagte Barcelonas Abwehrchef, Gerard Piqué. Dass weitere, eindeutigere Aussagen des erklärten Verfechters Kataloniens ausgeblieben sind, verdeutlicht die Anspannung. Denn in der Vergangenheit hat Piqué gern und oft provoziert: Einmal zeigte er während der Hymne den Mittelfinger, ein anderes Mal schnitt er den Saum am Trikotärmel in den spanischen Nationalfarben ab. „Ein Versehen“, ließ der 32-Jährige damals wissen. Aus seiner Stimme für die Unabhängigkeit machte er 2017 hingegen kein Geheimnis und sparte auch nicht mit Kritik am Vorgehen der Regierung danach. Den angebotenen Rücktritt aus dem spanischen Nationalteam, mit dem er 2010 Weltmeister geworden war, vollzog Piqué im Vorjahr und trat heuer für eine – von der Fifa nicht anerkannte – katalanische Auswahl an.

Auf Barcelonas Nobelmeile Passeig de Gràcia wirbt seit Dienstag ein Bild, auf dem sich Piqué und Reals Sergio Ramos küssen, für den Dialog. Solche Zärtlichkeiten sind auf dem Rasen nicht zu erwarten, 650 Millionen Zuschauer in mehr als 180 Ländern werden zuschauen. Die Tabelle führt Barça punktegleich vor dem Erzrivalen an und ist seit sechs Liga-Duellen unbesiegt. (swi)

SPAIN KISS AND TALK💋🗣

Pg de Gràcia P. Cataluña. Barcelona amanece esta vez con un nuevo beso: el de Sergio Ramos del Madrid con Gerard Piqué del Barça. Los dos jugadores, vienen a representar España y Catalunya en el auspicio de una solución al conflicto político entre los dos. pic.twitter.com/hhlWuchjSB — Tvboy (@tvboyofficial) 16. Dezember 2019

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2019)