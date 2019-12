Ein Hormon für (fast) alles

Oxytocin, das bei Säugetieren für Geburt und Milch zuständige Hormon, spielt auch bei Knochenbildung und Fettstoffwechsel mit.

Es löst die Wehen aus, steigert die Milchproduktion, wirkt sexuell stimulierend, fördert die Paarbindung, aber auch den Zusammenhalt größerer Gruppen. Es wurde schon als „Liebeshormon“, „Kuschelhormon“ und „Klebstoff der Gesellschaft“ bezeichnet – und in einem Körperspray namens „Liquid Trust“ verkauft: Oxytocin. Chemisch gesehen ist es ein Peptid, das aus nur neun Aminosäuren besteht. Und es ist gewiss das Hormon mit dem besten Image, vielleicht auch dem größten Bekanntheitsgrad (sein negatives Pendant ist in den letzten Jahren wohl – ungerechterweise – das Testosteron).

Dazu hat Oxytocin, wie man seit kurzem weiß, auch eine „handfestere“ Funktion: Es wirkt aufs Skelett, fördert die Knochenbildung und hemmt den Abbau von Knochenmaterial. Wie passt das zu seiner alten – und auch namensgebenden – Rolle als Geburtsförderer? Mediziner um Mone Zaidi (Mount Sinai, New York) fanden einen Zusammenhang: In Pnas (16. 12.) berichten sie von Experimenten an Mäusen, die zeigen, dass Oxytocin in der Zeit der Schwangerschaft und des Stillens am meisten knochenschützend wirkt. Dazu reduziert es die Menge des Körperfetts, bremst aber zugleich die Umwandlung von weißem Fett, das der Energiespeicherung dient, in braunes Fett, das Wärme erzeugt. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass Oxytocin gegen ein Absinken des Östrogen-Spiegels wirkt. Jedenfalls hilft es gegen zwei Phänomene, die vielen Menschen Sorgen machen: Verfettung und Verlust der Knochensubstanz. Wie es das tut, könnte für künftige Therapien richtungsweisend sein, schreiben die Forscher in Pnas.

Und sie betonen die basale, ursprüngliche Bedeutung des Oxytocins: Es fördert und schützt Schwangerschaft und Milchproduktion, also zwei für Säugetiere ganz charakteristische Funktionen. Es kommt zwar auch bei anderen Wirbeltieren vor, diese Aufgaben aber hat es naturgemäß erst bei den Säugetieren übernommen – und seither offenbar immer mehr „höhere“, auch für Soziales relevante Aufgaben. (tk)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.12.2019)