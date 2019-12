„Alle Attentäter waren im Gefängnis“

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Ramazan Demir war acht Jahre lang Gefängnisseelsorger in Österreich.

Der ehemalige Wiener Gefängnisseelsorger Ramazan Demir fordert mehr Deradikalisierungsarbeit, damit Insassen mit ihrer Haltlosigkeit nicht allein gelassen werden.

Wien. Nach Bekanntwerden von Anschlagsplänen durch drei Tschetschenen in Wien, Salzburg und anderen Städten weist der ehemalige Wiener Gefängnisseelsorger Ramazan Demir im Gespräch mit der „Presse“ auf die große Bedeutung von Präventionsarbeit in Haftanstalten hin und fordert ihre Intensivierung. Seiner Meinung nach gibt es in diesem Bereich viel Aufholbedarf, wie auch das aktuelle Beispiel zeige.