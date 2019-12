Fachhochschulen könnten mehr

Die Stärkung der FH wäre ein wichtiger Beitrag der neuen Regierung für den Wirtschaftsstandort Österreich.

Die Fachhochschulen legen seit 25 Jahren eine Erfolgsbilanz hin. Jetzt ist es Zeit, dass der Sektor seine Qualität an bedarfsorientierter Lehre und angewandter Forschung ausbaut und vor dem Hintergrund des digitalen Wandels den nächsten Schritt macht. Die künftige Regierung ist gefordert, die Forschungs- und Studienplatzförderung drastisch zu erhöhen.

Österreichs Fachhochschulen (FH) setzen ihren Bildungsauftrag an praxisnaher akademischer Ausbildung mit einer griffigen Mischstrategie um. Sie sind in regionale Wirtschaftsstrukturen zur Bedienung industrieller Arbeitgeber eingebettet, konzentrieren sich auf technologische Zukunftsherausforderungen und agieren international. Der österreichische Wissenschaftsrat empfiehlt daher, dass der FH-Sektor mittelfristig 30 Prozent und langfristig 60 Prozent aller Studierenden in Österreich ausbildet. Idealerweise sollen die zusätzlichen Studienplätze jenen Disziplinen zugeteilt werden, die insbesondere eine digitale Wirtschaft benötigt.

Wenn man diesen Pfad beschreiten möchte, dann muss die Finanzierung des Fachhochschulsektors auf eine neue Basis gestellt werden. Für die Umsetzung der Ausbaupläne im Fachhochschulsektor wären bis 2030 für die Finanzierung zusätzlicher Studienplätze rund 350 Millionen Euro erforderlich. Die Österreichische Fachhochschulkonferenz (FHK) hat in einem Forderungspapier bereits klargemacht, dass die Ziele nur mit einer Erhöhung der Studienplatzfinanzierung um zehn Prozent sowie einer jährlichen Indexanpassung zum Ausgleich der schleichenden realen Wertverluste der FH-Studienplatzförderung zu erreichen sind.

Mehr Beachtung für eine zukunftssichere Positionierung des Sektors erfordert der Bereich der FH-Forschung. Immer noch macht der Anteil der Fachhochschulen an den gesamten Forschungsaufwendungen des Hochschulsektors nur magere 3,7 Prozent aus. Im Vergleich zu den Universitäten ist jedoch die Finanzierung über den Unternehmenssektor stärker ausgeprägt.

Was bislang fehlt, um auch den Fachhochschulen jenseits von Projektausschreibungen eine langfristige F&E-Planung zu ermöglichen, ist eine Forschungsförderung, die in Form eines wettbewerbsorientierten Fördertopfs allein den Fachhochschulen zur Bewerbung offensteht. Mit einer echten Forschungsfinanzierung können die heimischen Fachhochschulen gezielte Profilbildung zur Erhöhung ihrer internationalen Sichtbarkeit betreiben sowie die Anwerbung von Spitzentalenten bei Lehrenden und Studierenden forcieren.

50 Mio. Euro für Forschung

Als Vorstand eines auf dem Weltmarkt agierenden Technologieunternehmens im Bereich Mikroelektronik weiß ich, wie schwer die Herausforderungen in einer sich rasch ändernden Forschungsarena zu bewältigen sind, wenn die Finanzierungsimpulse zu schwach sind. Ich solidarisiere mich daher mit den Forderungen der Fachhochschulkonferenz. Zur Initiierung der Maßnahmenumsetzung sind zumindest 50 Mio. Euro nötig, denen in weiterer Folge eine deutliche Aufstockung der Forschungsförderung folgen muss. Eine Besserstellung der Forschungssituation der FH entstünde auch durch eine gesetzlich verankerte Zulassung von extern akkreditierten Doktoratsstudien.

Die Aufwertung des FH-Sektors wird mitentscheidend dafür sein, wie sich Österreichs Industrie bei Zukunftstechnologien wie der Mikroelektronik oder der Quantenphysik international aufstellen kann. Die Stärkung der FH wäre ein wichtiger Beitrag der neuen Regierung für den Wirtschaftsstandort Österreich.

DI (FH) Andreas Gerstenmayer (* 1965) ist seit 1. Februar 2010 Vorstandsvorsitzender der AT&S AG.

