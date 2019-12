Jetzt live: Julius Meinl als Zeuge im Grasser-Prozess

Live

Per Videoschaltung aus Prag wird im Prozess um die Affären Buwog und Terminal Tower heute der Banker Julius Meinl V. befragt. Er urlaubte einst nicht nur mit Ex-Minister Karl-Heinz Grasser, sondern war auch dessen Geschäftspartner.

Es ist der 132. und zugleich der letzte Verhandlungstag des Jahres 2019 in Österreichs bislang größtem Korruptionsprozess. Dieser dreht sich um die Privatisierung der Bundeswohnungen, um die Einmietung der oberösterreichischen Finanzdienststellen in den Linzer Terminal Tower - und um den früheren Finanzminister Karl-Heinz Grasser, dessen Trauzeugen Walter Meischberger sowie 13 weitere Angeklagte (wobei einer von ihnen, der frühere Chef der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Ludwig Scharinger, im Jänner verstorben ist).

Im Fokus des heutigen Tages wird allerdings keiner der Genannten, sondern Julius Meinl V. stehen. Der Banker wird von Richterin Marion Hohenecker als Zeuge einvernommen - per Videoschaltung aus Prag. Der Hintergrund: Er verbrachte mit Grasser einst nicht nur Urlaube, sondern war auch dessen Geschäftspartner.

Außerdem taucht der Name Meinl in Zusammenhang mit 500.000 Euro auf, die Grasser 2005 von seiner Schwiegermutter erhalten haben will. Konkret, so schilderte der Hauptangeklagte vor Gericht, habe Marina Giori-Lhota diese Summe ihrer Tochter, Grassers Frau Fiona Pacifico Griffini-Grasser, geschenkt. Beide Frauen hätten ihn dann gebeten, das Geld zu veranlagen. So floss das Geld in Tranchen auf ein Konto der Schweizer Briefkastenfirma Ferint AG, mit der Grasser einen Treuhandvertrag hatte. Die Ferint, deren Kontaktmann zu Grasser von Julius Meinl empfohlen worden war, investierte unter anderem in Hypo-Alpe-Adria-Genussscheine – und so wurden aus 500.000 bis Anfang 2009 rund 780.000 Euro.

Zuletzt sollte das Geld aus Grassers „Sphäre“ wieder zu seiner Familie zurück. Und so wanderte es auf ein Raiffeisen-Liechtenstein-Konto der in Belize City gegründeten Briefkastenfirma Mandarin Group Ltd. und von dort weiter zur Catherine Corporation. Damit, so der Ex-Minister, habe er aber nichts mehr zu tun gehabt, das sei Aufgabe des mitangeklagten Schweizer Vermögensberaters Norbert W. gewesen.

Die Oberstaatsanwälte Alexander Marchart und Gerald Denk sehen das etwas anders. Sie glauben nicht, dass die 500.000 Euro von Grassers Schwiegermutter kamen. In der Anklage heißt es: „Die Herkunft dieser Geldmittel konnte bislang nicht geklärt werden.“ Was die Anklage aber hervorstreicht: Auf dem Konto der Mandarin landete auch Buwog-Provisionsgeld. Nämlich 500.000 Euro, die von einem Liechtenstein-Konto des mitangeklagten Meischberger überwiesen wurden. Die WKStA meint: Dieses Liechtenstein-Konto („400.815") sei in Wahrheit Grasser zuzurechnen, was dieser wiederum vehement bestreitet.

Der Liveticker zum Mitlesen:

