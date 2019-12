Weihnachtsgeschäft: Gute Stimmung beim Christkind

On- und offline zusammen liegt das bisherige Weihnachtsgeschäft laut Wirtschaftskammer rund 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres.

Der österreichische Einzelhandel geht mit Zuversicht und Schwung in den Endspurt des Weihnachtsgeschäftes 2019, sagte Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). „Trotz der sich abschwächenden Konjunkturlage lässt sich das Christkind offensichtlich nicht die Stimmung verderben“, verweist Buchmüller auf eine stabile Konsumnachfrage in Österreich. Inklusive dem dritten Adventsamstag hat der heimische stationäre Einzelhandel ein Umsatzplus von ein Prozent eingefahren.

Der Start ins Weihnachtsgeschäft am ersten Adventsamstag mit plus einem Prozent verlief laut Kammer gut. Der zweite Adventsamstag (7. Dezember 2019) konnte – ausgehend vom niedrigen Niveau 2018 – deutlich zulegen (plus sechs Prozent), Der hohe Anstieg liegt zu einem Großteil daran, dass der zweite Adventsamstag 2018 auf Maria Empfängnis gefallen ist und die Umsätze damals daher geringer waren, weil viele Geschäfte gar nicht oder nur kürzer geöffnet hatten.

Der dritte Adventsamstag blieb stabil auf Vorjahrsniveau. Bis inklusive des dritten Adventsamstags hat der heimische Handel rund 55 Prozent seiner Weihnachtsumsätze eingefahren.

Der Weihnachtsumsatz wird heuer insgesamt bei rund 1,545 Mrd. Euro liegen und damit rund 15 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau.

Jeder Dritte plant auch Online-Käufe

Insgesamt - also on- und offline zusammen - liegt das bisherige Weihnachtsgeschäft rund 1,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Dabei zeigt sich: Die Dynamik im österreichischen Onlinehandel hält auch heuer an. Wie schon im vergangenen Weihnachtsgeschäft, steigt auch 2019 der Umsatz im Onlinehandel um fünf Prozent. Das entspricht rund sieben Prozent der gesamten heimischen Weihnachtsumsätze. Mit anderen Worten: 93 Prozent der Weihnachtsumsätze der heimischen Händler erwirtschaftet der stationäre Einzelhandel.

Auch bei der Kauforientierung bleibt der stationäre Handel wichtigster Impulsgeber: Rund 48 Prozent der Österreicher holen vor dem Kauf ihrer Geschenke Informationen auch im Internet ein. Rund jeder Dritte plant, das eine oder andere Weihnachtspräsent auch online zu kaufen.

Im Branchenvergleich schneiden vor allem der Einzelhandel mit Sportartikeln (plus vier Prozent) sowie der Spielwarenhandel (plus drei Prozent) besonders gut ab. Der Möbel-Einzelhandel, Elektrogeräte, Computer und Foto sowie der Lebensmitteleinzelhandel kommen jeweils auf einen Zuwachs von zwei Prozent. „Insgesamt zeigt sich, dass die stabile Entwicklung heuer von fast allen Branchen getragen wird“, erläuterte KMU Forschung Austria-Experte Wolfgang Ziniel. Nur der Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren erzielte bisher weniger Umsätze.

(red.)