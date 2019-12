Wiesenthal verkauft Österreich-Geschäft an Schweizer Autohändler

Insgesamt übernimmt der Mercedes-Händler sechs Filialen in und bei

Wien. Alle 538 Mitarbeiter sollen übernommen werden.

Der Schweizer Autohändler Mercedes Benz Automobil AG (Merbag) kauft das Österreichgeschäft des heimischen Mercedes-Händlers Wiesenthal. Sechs Filialen in und nahe bei Wien sowie das Service- und Fuhrparkmanagementanbieter Mo'Drive werden verkauft, wie die Unternehmen, die wie Wiesenthal Handel und Service GmbH am Mittwoch mitteilte.

Die Merbag werde alle 538 in Österreich tätigen Mitarbeiter übernehmen. Das Closing des Deals sei bis Juni 2020 geplant, hieß es in der Aussendung. Zum Kaufpreis machte der Geschäftsführer Henrik Starup-Hansen am Mittwoch auf APA-Anfrage keine Angaben.

Wiesenthal ist neben Österreich auch in Ungarn, der Slowakei und Tschechien tätig. Nach dem Verkauf will Wiesenthal mit seiner Motor Car Group in Zukunft von Wien und Bratislava aus die Geschäfte in Ungarn, der Slowakei und Tschechien steuern. In Wien werde es aber nur ein kleines Büro mit rund ein bis zwei Mitarbeitern geben, so Starup-Hansen.

Wiesenthal beschäftigt in Ungarn, Tschechien und der Slowakei rund 1.450 Mitarbeiter an 49 Standorten. 2019 hat das Unternehmen rund 17.850 Fahrzeuge verkauft, davon 4.850 davon in den Filialen in Wien.

