Gekündigt am 23. Dezember

Es soll Firmen geben, die Kündigungen auch am Tag vor Weihnachten aussprechen. Es geht humaner.

Im Trubel der Kündigungswelle hätte man „auf ihn vergessen“, hieß es in einem Chemieunternehmen im Westen Wiens, das einen älteren Facharbeiter noch rasch am 23. Dezember „freisetzen“ wollte. Ob er mit einer Rückdatierung seiner Kündigung einverstanden wäre?

Noch härter traf es vor ein paar Jahren die 3350 Mitarbeiter des Opel-Werks in Bochum. Wenige Tage vor Weihnachten und kurz vor dem 50. Jubiläum gab die Betriebsleitung die Schließung des Werks bekannt.

Keine Einzelfälle: Manchmal müssen Kündigungen in den Wochen vor Weihnachten ausgesprochen, um bis Jahresende alle arbeitsrechtlichen Ansprüche zu erfüllen (die SPÖ weiß ein Lied davon zu singen). Die Frage ist nur, wie human man das ansetzt.

Negativbeispiele (zu allen Jahreszeiten) gibt es vor allem in den USA einige. Dort wurde ein Mann just an dem Tag gekündigt, als er nach dem Tod seines Sohnes zum ersten Mal wieder am Arbeitsplatz erschien. Das Reden ersparte man sich: Auf seinem Schreibtisch lag der blaue Brief.

Interessant ist auch die Feueralarm-Methode: Nach Beendigung eines Feueralarms funktionieren die Türöffner nicht mehr für alle Mitarbeiter. Jene, die abgebaut werden, sollen gleich draußen bleiben.

Vergleichsweise human ist die Variante eines „Kick-off’s“, bei dem das neue Organigramm an die Wand gebeamt wird. Wessen Name nicht in einem der Kästchen stehe, der solle sich umgehend mit der Personalabteilung in Verbindung setzen.

Respektvoll kündigen – nicht nur vor Weihnachten

Kündigen ist nie erfreulich. Dennoch gibt es Mittel und Wege, Arbeitsplatzabbau menschlich zu gestalten. Ein paar Anregungen: