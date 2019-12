Sind unsere Klimaziele seit Madrid realistischer?

Bis 2050 soll also Europa „klimaneutral“ (sic!) werden. Doch wie das gehen soll, verschweigen die Politiker und Hype-Erzeuger.

Was zu befürchten war, scheint nicht einzutreten: Europa will sich in der Batterieproduktion engagieren und damit doch noch die Basis für Speicherung erforschen, ja vielleicht sogar schaffen. Jedenfalls haben sieben seiner Mitgliedstaaten dieses Engagement beschlossen, und die Beihilfen dafür wurden vor wenigen Tagen von der Europäischen Kommission abgesegnet. Zur Speicherung vor allem der volatilen neuen Energiearten aus Sonne und Wind, die wenig klimaschädliche Treibhausgase erzeugen.

Bisher wurde solch Engagement ja von den stärksten europäischen Batterieerzeugern in den Einzelstaaten, wie der deutschen Bosch, kategorisch abgelehnt; das wirtschaftliche Risiko, die Chinesen auf diesem Gebiet nicht mehr einholen zu können, erschien zu groß.

Jetzt soll's halt der europäische Steuerzahler über Subventionen mitfinanzieren, aber das ist vermutlich fruchtbarer als so manche andere vergeudete Subvention.

Aufregend, aber schwierig

Auch sonst tut sich in diesen Tagen so manches, und es ist aufregend, aber auch schwierig, die Konflikte innerhalb Europas im Zuge des in der Nacht auf Sonntag zu Ende gegangenen (wievielten eigentlich?) Welt-Klimagipfels in Madrid zu verfolgen. Diese Konferenzen nähern sich immer mehr touristischen Massenveranstaltungen, und ich darf die Leser an dieser Stelle auffordern, abzuschätzen, wie lang der größte europäische Klimasünder, Luxemburg, Treibhausgase ausstoßen muss, um das Klima so stark zu schädigen wie die Madrid-Flüge der fast 30.000 Klimaretter. (*siehe Berechnungen unten) Dazu sollte man wissen: Pro Kopf der Bevölkerung hatte Luxemburg 2016 den höchsten Ausstoß von Treibhausgasen aller europäischen Staaten, obwohl es einen Teil seines Stroms aus belgischen Atomkraftwerken bezieht.

Die noch ungeübte neue Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen, nimmt den Mund gleich sehr voll: Sie sagt, das riesenhafte europäische Investitionsprogramm in den Klimaschutz sei mit dem Projekt „Mann auf dem Mond“ der Amerikaner vor 50 Jahren zu vergleichen.

Was sie als jüngere Frau vielleicht nicht weiß: Das war ein reines Prestigeprojekt im Kalten Krieg, um den Sowjets eins auszuwischen. Die Kosten gigantisch, der Sinn, so wage ich zu behaupten, sehr beschränkt. Wir durften nachher an Mondgestein forschen und fanden heraus, dass dort oben auch nichts anderes ist als auf unserer Erde. Die Mondflüge wurden ja auch bald aufgegeben, aber so weit sollten wir es mit dem Projekt „Europas Klima für die Rettung der Welt“ nicht kommen lassen.

Bis 2050 soll also Europa „klimaneutral“ (sic!) werden. Mit Kosten von 260 Milliarden Euro jährlich. Das kleine Europa, das nur für zehn Prozent des weltweiten Treibhausgas-Ausstoßes verantwortlich ist, soll eine solche Summe zulasten seiner Wirtschaft und zum Wettbewerbsnachteil gegenüber USA und China stemmen! Aber natürlich als gutes Vorbild: In angepasster Form des Spruchs aus „alten Zeiten“ soll am europäischen Wesen die Welt genesen. Wie das gehen soll, darüber schweigen die Politiker und Hype-Erzeuger allerdings weitgehend.

Europäische Uneinigkeit

Es sei denn, sie streiten darüber, denn was unter Klimaschädigung zu verstehen ist, daran scheiden sich die Geister. Unsere Nachbarstaaten im Osten und Nordosten – und natürlich Frankreich, das drei Viertel seines Stroms in Kernkraftwerken erzeugt – sind dezidiert der Meinung, dass die Atomenergie ein Klimaretter sein wird, während besonders Österreich und Luxemburg (ja wirklich, unser in dieser Sache enger Verbündeter, der Klimaschädling und Atomstrombezieher Luxemburg, horribile dictu) kämpferisch dagegen sind.

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat sich verbal in das Bett mit Luxemburg gelegt, um in der ihr zur Verfügung stehenden kurzen Amtszeit geschichtswirksam in die Reihe der Kämpfer gegen die tschechischen Atomkraftwerke einzugehen, aus denen wir besonders im Winter nicht wenige Prozent unseres Stroms beziehen. Bisher waren solche Attacken eher die Domäne eines Lokalpolitikers, etwa des damaligen oberösterreichischen Umweltlandesrats.

Bis zum Jahresende sind Österreichs Hausaufgaben zu erledigen. Aber hat sich unsere Übergangsregierung um unseren in wenigen Tagen nach Brüssel zu liefernden nationalen Klimabericht gekümmert? Seine Erstfassung – noch von der Regierung Kurz/Strache – wurde von Brüssel im letzten Sommer mit „Kaum genügend“ und dringenden Forderungen nach Verbesserung zurückgegeben. Darin stand kaum ein Wort über konkrete Einsparungsziele, z. B. wie die großen Treibhausgasmengen, die der Lkw-Verkehr ausstößt, durch Umlagerung auf die Bahn einzudämmen wären.

Wer erinnert sich an Berlakovich?

Erinnert sich Bundeskanzlerin Bierlein noch an die Höhe der Strafzahlungen (pardon: Kosten für den Kauf von Zertifikaten, vulgo Ablasszettel) in der Höhe von mehr als 600 Millionen Euro, die Minister Nikolaus Berlakovich (ÖVP) 2013 abliefern musste, weil wir unsere großsprecherischen Einsparungsziele nicht erreicht hatten? 37 Prozent Einsparung gegenüber 2005 wollten unsere Minister und Musterschüler bis 2030 erreichen, so versprachen sie es 2014 im Europäischen Rat in Brüssel. Diesmal war unsere Angeberei sogar noch etwas deftiger, und es drohen uns Zahlungen in der Höhe mehrerer Milliarden Euro, wenn wir nichts Einschneidendes gegen den Treibhausgasausstoß unternehmen, der eher steigt statt drastisch zu fallen.

Einhaltung wird nicht gelingen

Natürlich wird uns die Einhaltung der so überaus fahrlässig gemachten Zusagen nicht gelingen, und wir sollten rechtzeitig echte Schritte setzen und auch bei unseren Zusagen nach Möglichkeit zurückrudern. Wo sind die Politiker und Beamten, die dies tun? Sie werden halt vermutlich 2030 und gar 2050 nicht mehr im Amt sein – wer erinnert sich heute noch an die hochtrabenden Ziele von Minister Berlakovich: „250.000 E-Autos werde ich bis 2020 auf Österreichs Straßen bringen“? Den Scherben haben 2030 und gar 2050 längst andere auf. Andere? Immer die gleichen: wir Bürger!

Jetzt habe ich alter Professor schon wieder auf unsere Regierung geschimpft. Tut mir aufrichtig leid. Demnächst haben wir ja wieder einmal eine andere. Die wird alles besser machen.

DER AUTOR Gero Vogl (*1941) studierte Physik an der Universität Wien, habilitierte sich an der Technischen Universität München. Von 1977 bis 1985 Professor an der Freien Universität Berlin, 1999 bis 2001 Direktor am heutigen Berliner Helmholtz-Zentrum für Materialien und Energie. Von 1985 bis 2009 Ordinarius für Physik an der Universität Wien. Sein Forschungsschwerpunkt: Materialforschung.

* Abschätzung der Klimaschädigung durch Weltklimagipfel Madrid

Klimakonferenz Madrid: fast 30.000 Teilnehmer, von denen geschätzt zwei Drittel, also 20.000, mit dem Flugzeug angereist waren.



Ein Flug von New York nach Madrid und zurück erzeugt ca. 10 t Treibhausgase/Fluggast (https://utopia.de/ratgeber/co2-ausstoss-beim-flugzeug-so-viel-emissionen-verursachen-flugreisen/). Für die angeflogenen Europäer rechnen wir weniger, wir schätzen im Schnitt für alle mit dem Flugzeug angereisten Teilnehmer 8 t/Teilnehmer. Die Madrider Tagungsteilnehmer haben also durch ihre Reise geschätzt ca. 160.000 t Treibhausgase ausgestoßen.

Luxemburg: ca. 600.000 Einwohner, von denen jede/r im Jahr 2018 ca. 17 t Treibhausgase ausgestoßen hat (wiki/Liste_der_Länder_nach_CO2-Emission_pro_Kopf). Also stößt Luxemburg ca. 10.000.000 t im Jahr oder ca. 25.000 t am Tag aus.

Der Treibhausgasausstoß durch Reisen zum Klimagipfel in Madrid ist also etwa so hoch wie der des größten europäischen Klimasünders Luxemburg in fast einer Woche. Bitte sehen Sie bei wiki/Liste_der_Länder_nach_CO2-Emission_pro_Kopf auch nach, um wie viel weniger Drittweltländer (z.B. Nepal, Kenia) an Treibhausgasen ausstoßen, und vergleichen Sie deren Ausstoß mit dem der Madrider Konferenz-Teilnehmer. Das geht in die Monate.[Q1404]

