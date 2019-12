Macau: Pekings handzahmer Lieblingssohn

Festparade in Macao mit einer Figur des Drachenpferdes im Vorfeld des 20. Jahrestages der Übergabe der früheren portugiesischen Kolonie an China.

Vor 20 Jahren fiel die portugiesische Kolonie an China. Die aktuellen Proteste im benachbarten Hongkong sind indes nicht auf die Sonderverwaltungszone übergeschwappt – ganz im Gegenteil.

Als Chinas Präsident, Xi Jinping, am Mittwochnachmittag aus seiner Air-China-Maschine entsteigt, warten am Macauer Flughafen Dutzende Kinder mit Blumensträußen auf das Staatsoberhaupt. Zum zweiten Mal seit 2014 besucht Xi nun die einstige portugiesische Kolonie, und noch an Ort und Stelle hält er eine vierminütige Rede voll überschwänglichen Lobs.



„Die Errungenschaften, die Macau nach der Rückgabe ans Mutterland erreicht hat, erfüllt die Leute mit Stolz", sagte Xi und fügte einen indirekten Seitenhieb gegen Hongkong an: Macau habe das Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ stets ernst genommen. Hongkong, so die Botschaft, habe da versagt.