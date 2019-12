Die schwarz-grüne Silvesterrakete

Der Boss meines schönen Ländles, Markus Wallner, schrieb am Mittwoch einen netten Wunsch ans Christkind: Er wünsche sich einen raschen Abschluss der schwarz/türkis-grünen Koalitionsgespräche, sagte er im Landtag mit Kerzen in den Augen, am liebsten „eine schwarz-grüne Silvesterrakete“. Oh weh: eine Rakete!

Erst jüngst gab's in Radio Vorarlberg eine der unvermeidlichen Jahreswechselfeuerwerksdebatten, und wieder kamen die Kritiker mit den ewiggleichen Argumenten: Hunderln schreckt's, Feinstaub, Brot für die Welt. Überhaupt: Sind Raketen, oft benutzt als Waffen, nicht Symbole des Schreckens? Relikte einer toxisch männlichen Machtwelt? Könnten sie nicht nachtaktive Tiere blenden, Insekten treffen und die Reste beim Aufprall Maulwürfe schrecken? Sind Silvesterraketen noch zeitgemäß? Und ja: Lang bleiben sie nicht am Himmel: schneller Aufstieg unter Gefauche, Blitz, bunte Kugeln und Leuchtspuren, aus. Rauch, höllischer Geruch und wieder Dunkelheit. Bisweilen hört man Raketenstaberln in der Nähe aufschlagen.

Nun, was wäre die Alternative? Schwarz-türkise Rauchsignale? Bei Greta, das geht gar nicht! Trommelsignale? Auch Lärm! Push-Nachrichten über Handys? Schwermetall und Made in China! Nein, unser Bundespräsident möge die Nachricht verkünden. Ihm nimmt man die Rolle als grün-schwarzer Weihnachtsmann auch ab. (wg)

