Fördert die E-Autos der Wohnräume!

Die neue Regierung muss auch der Umwelt zuliebe Zuschüsse auf den Kauf regional hergestellter Möbel gewähren.

Eigentlich hätte „Klimawandel“ das Wort des Jahres 2019 werden müssen. Aber gegen „Ibiza“ hatte der Klimawandel keine Chance. Dabei sollten uns weniger die angeblich „b'soffenen G'schichten“ Erwachsener interessieren als die Gedanken unserer Kinder. Als ich meinen Sohn Theodor in der Vorwoche aus der Schule abholte, warf ich einen Blick auf die bunten Zeichnungen im Schulgang. Darauf zeigten Kinder, wie sie den Klimawandel verhindern wollen: Fahrrad statt Auto. Glas statt Plastik. Strom sparen. Dinge, von denen wir Erwachsenen schon lang wissen und sie dennoch nicht tun. Zumindest nicht ausreichend. Sich in so frühen Jahren Gedanken über die Zukunft unseres Planeten zu machen, halte ich für essenziell. Unser Planet versinkt im Dreck. Ein Viertel der Erkrankungen und vorzeitigen Todesfälle weltweit werden einem aktuellen UN-Bericht zufolge durch Umweltverschmutzung und -zerstörung verursacht. Dass es so nicht weitergehen kann, wussten wir schon, ehe die junge Greta Thunberg die Weltbühne betrat.

Wollen wir den Klimawandel aufhalten, müssen wir weitreichende Maßnahmen setzen. Strom sparen und Glas statt Plastik zu verwenden wird nicht reichen. Wer die Umwelt schonen will, sollte lieber seine Lebensgewohnheiten überdenken – und ändern.

Mein Appell richtet sich vor allem an die künftige Regierung, und auch wenn er sich für manche beinah lächerlich anhört, ist er mein voller Ernst. Als Inhaber einer regionalen Vollholztischlerei erhoffe ich mir effiziente Maßnahmen. Regional hergestellte Produkte müssen für ein breites Publikum preislich attraktiv sein. Wenn E-Autos und Fotovoltaikanlangen gefördert werden, muss man auch darüber diskutieren, regionale Produkte zu fördern. Laut einer neuen Studie der Landesinnung der Tischler aus der Steiermark ist der ökologische Fußabdruck eines durchschnittlichen Industriemöbels 81 Mal höher als der eines Vollholzmöbels aus regionaler Tischlerfertigung. Diese Zahl spricht Bände.

Längere Lebensdauer

Tatsächlich sprechen viele Faktoren für regional gefertigte Möbel. Selbst wenn manche Industriemöbel in Österreich gefertigt werden, verursachen sie einen hohen CO2-Ausstoß, da die Rohstoffe teils sehr lange Transportwege zurücklegen. Viele Tischler hingegen, die mit Vollholz arbeiten, beziehen ihre Rohstoffe so wie ich aus der Region. Hinzu kommt, dass ein manuell gefertigter Vollholztisch eine weitaus höhere Lebensdauer hat als ein Industrietisch aus Spanplatten. Was Spanplatten sind, wissen leider nur wenige, dabei haben die meisten Menschen Spanplatten in ihren Wohnräumen. Eine Spanplatte herzustellen, erfordert einen extrem hohen Energieaufwand. Das ist ein Gemisch aus Holzresten und Abfällen, Leim und chemischen Zusätzen, der weder für unsere Gesundheit noch für unsere Umwelt zuträglich ist.

Wenn sich nun ein Konsument bereit erklärt, ein Produkt mit viel geringerem Fußabdruck zu kaufen, ein Produkt, das auch seiner Gesundheit guttut, muss er genauso eine Förderung vom Staat bekommen wie jemand, der ein E-Auto kauft. Und das betrifft nicht nur regional hergestellte Möbel, sondern auch Kleidung, Lebensmittel, Baustoffe und viele andere Produkte. Wir ärgern uns herum mit dem CO2-Ausstoß von Autos und Lkw. Dabei ist es unser Konsumverhalten, das sich ändern muss, mithilfe der Politik. Wenn wir wollen, dass „Made in Austria“ überlebt, ist unsere neue Regierung gefragt!

Dipl. Ing. Roman Lechner betreibt die Vollholztischlerei Lechner in Gföhl, 90 Kilometer nordwestlich von Wien. Er studierte in Salzburg Holzwirtschaft und ist heute auch Sachverständiger in diesem Bereich.

