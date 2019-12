„Hier ist jede Schneeflocke komponiert“

(c) Wiener Staatsoper/ Michael Pöhn

„Am Ende erweist sich die Hexe als guter Mensch“: Monika Bohinec in „Persinette“.

„Es ist frustrierend, wenn man tonale Komponisten nicht mehr ernst nimmt“, sagt Albin Fries, dessen Oper „Persinette“ am Samstag uraufgeführt wird. Ein Gespräch mit ihm und Regisseur Matthias von Stegmann.

Nach „Orlando“ nun Rapunzel: An der Staatsoper kommt am Samstag gleich die nächste Uraufführung heraus – „Persinette“, ein Auftragswerk für Kinder, das auf der französischen Urfassung des Grimm'schen Märchens beruht. Die fünfte Kinderopernuraufführung in Dominique Meyers Direktionszeit ist die erste seit 2015, die auf der großen Bühne stattfindet. „Die Presse“ sprach mit Komponist Albin Fries und Regisseur Matthias von Stegmann.