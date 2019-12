Radeln im Winter wird immer beliebter

Seit dem Jahr 2009 hat sich die Zahl der Radfahrer im Dezember verdoppelt.

Wien. Radeln wird in Wien auch in der kälteren Jahreszeit immer beliebter: Laut einer Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) ist die Zahl der Menschen, die im Winter aufs Rad steigen, in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Sieben Zählstellen wurden über die Jahre miteinander verglichen, im Schnitt hat sich die Zahl der Winter-Radler im vergangenen Jahrzehnt mehr als verdoppelt.

Verglichen wurden die Werte der beiden Dezembermonate der Jahre 2017 und 2018 mit Dezember 2009 und 2010 an den sieben Zählstellen Argentinierstraße, Lassallestraße, Neubaugürtel, Wienzeile, Donaukanal, Langobardenstraße und Liesingbach. Das sind jene Standorte, die derart langjährige Vergleiche zulassen.

Durchschnittlich 3934 Radfahrer pro Werktag passierten in den Dezembermonaten 2017 und 2018 eine der sieben Zählstellen. Das sind um 105 Prozent und damit um gut das Doppelte mehr als im Dezember 2009 und 2010 (1915). Die prozentuell höchste Steigerung (von 95 auf 271 Radler pro Werktag) gab es in der Langobardenstraße, gefolgt von der Argentinierstraße (von 480 auf 1268 Radler), der Wienzeile (von 157 auf 360 Radler).

Der Verkehrsclub rechnet im heurigen Winter noch einmal mit einer Steigerung – nicht zuletzt wegen der bisher ausbleibenden Kälte. Aufgrund der für die kommenden Tage prognostizierten milden Temperaturen ist demnach für den heurigen Dezember mit neuen Rekordwerten zu rechnen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2019)