Ein Abschiedsbesuch im Bellaria

Kommentieren Hauptbild • Rois & Stubenrauch / laif / picturedesk

Am Donnerstag ist der letzte reguläre Spieltag im legendären Haus. André Heller hat eine Übernahme überlegt – und abgewinkt.

Wien. Punkt 15 Uhr gehen die Lichter an. Der Schriftzug „Kino“ leuchtet blau, das geschwungene „Bellaria“ direkt über dem Eingang rot. Die Rollo an der verglasten Eingangstür wird hochgezogen.



Womöglich fast zum letzten Mal. Denn das Bellaria, 1911 gegründet und damit eines der ältesten Kinos der Stadt, ist in der bisherigen Form wohl bald Geschichte: Am Donnerstag ist der letzte reguläre Spieltag, Betreiber Erich Hemmelmayer will aus wirtschaftlichen Gründen nicht weitermachen. Ob sich jemand findet, der das Bellaria so wie bisher weiterführt?