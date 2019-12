Lungenkrebs und gute Lügen

Film. Im sino-amerikanischen Indie-Hit „The Farewell“ ringt eine Enkelin mit dem Familienbeschluss, ihrer Großmutter eine Krebsdiagnose zu verheimlichen.

Am Anfang von Lulu Wangs Familiendramödie „The Farewell“ erzählt der Vater der Hauptfigur Billi einen Witz. Eine Frau kommt heim und wird von ihrem Gatten mit der Nachricht empfangen, ihre Katze sei gestorben. Verärgert lässt sie ihn wissen, dass man solche Hiobsbotschaften schonend übermitteln müsse. Zum Beispiel so: „Schatz, hör zu, ich muss dir etwas sagen – die Katze ist heute aufs Dach geklettert, und dann ist dort leider ein kleines Malheur passiert...“ Ein paar Monate später kommt die Frau wieder nach Hause und fragt ihren Mann, was es Neues gibt. Da sagt er: „Schatz, hör zu, ich muss dir etwas sagen – deine Mutter ist heute aufs Dach geklettert...“

Wie hat man mit der Wahrheit umzugehen? Ist sie jedem zumutbar, unter allen Umständen und in jeder Lebenslage? Macht Verharmlosung nicht alles noch viel schlimmer? Oder gibt es Situationen, in denen (Not-)Lügen nicht bloß verzeihlich, sondern verpflichtend sind? Es sind solche und ähnliche Fragen, um die Wangs schöner zweiter Langfilm (der ab heute in heimischen Kinos zu sehen ist) kreist. Oder besser: schlingert. Denn was die Antwortsuche verkompliziert, ist die Verortung seines Plots an der Schnittstelle gegensätzlicher Kulturkreise.

Billi (Rapperin und Comedienne Awkwafina, bekannt aus der romantischen Komödie „Crazy Rich Asians“) ist nämlich ein Migrantenkind zweiter Generation. Ihre Eltern sind aus China nach Amerika ausgewandert, als sie noch ein kleines Mädchen war, zu Werten und Traditionen ihrer Herkunft hat sie kaum noch Bezug – doch zu ihrer Großmutter, die im Reich der Mitte geblieben ist, sehr wohl. Die Offenbarung, dass ihre geliebte Nai Nai (sprich: Oma väterlicherseits) bald an Lungenkrebs sterben wird, trifft die junge New Yorkerin tief. Und macht sie enorm wütend: Denn ihre Familie hat beschlossen, die Diagnose vor der Betroffenen geheim zu halten. In Asien gängige Praxis, die dieser psychisches Leid ersparen soll. Für Billi eine groteske Scharade, mit der sie nichts zu tun haben will.

Eine letzte freudige Zusammenkunft

Zumindest zu Beginn. Denn um ihre Omama noch einmal treffen zu können, ringt sich die Enkelin durch, gute Miene zum (aus ihrer Perspektive) bösen Spiel zu machen. Mit der Hochzeit eines Cousins als Vorwand findet sich die weit verzweigte Sippschaft in Changchun ein, um ihrer rüstigen Matriarchin (einnehmend verkörpert von der 76-jährigen Leinwand-Debütantin Zhao Shuzhen) eine letzte freudige Zusammenkunft zu schenken – und hinter vorgehaltener Hand leise Servus zu sagen.

Der Streit ums Krankengeheimnis ist dabei nicht der einzige Konflikt, der zähneknirschend im Zaum gehalten werden muss: Auf manche chinesischen Verwandten wirkt das selbst gewählte US-Exil von Billis Eltern wie Fahnenflucht. Doch welches Land ist nun „besser“? Billi sieht beide Nationen kritisch – und gerät wiederholt zwischen die Fronten. Die ein Onkel so auf den Punkt bringt: In Übersee herrsche ungezügelter Individualismus, während es im Osten viel stärker um das Gemeinschaftswohl ginge, um Verantwortung gegenüber anderen. Und zu der würden auch „gute Lügen“ gehören.

Wang erzählt all das mit der schnörkellosen Klarheit einer Kurzgeschichte, doch man spürt, dass ihr Film aus dem Leben gegriffen ist: Das autobiografisch angehauchte Drehbuch fußt auf einem Erfahrungsbericht, den sie für die Radiosendung „This American Life“ verfasst hat. Auch ästhetisch legt „The Farewell“, eine chinesisch-amerikanische Koproduktion, Wert auf Authentizität. Keine Selbstverständlichkeit, dass er in den USA trotz fast durchgängiger Untertitelung einen beachtlichen Kassenerfolg eingefahren hat (der ein wenig an jenen von Wayne Wangs ähnlich gelagerter Literaturverfilmung „The Joy Luck Club“ aus dem Jahr 1993 erinnert).

Wobei der Humor und die relative Leichtigkeit, mit der hier ziemlich verzwickte Themen aufgetischt werden, sicher dazu beigetragen haben – ebenso wie der Vertrieb durch die Marketingspezialisten des Hipster-Verleihs A24. Bei den Golden Globes wurde „The Farewell“ bereits mit zwei Nominierungen bedacht. Ob es auch für eine Oscar-Chance reicht?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2019)