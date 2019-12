Bieterkampf um die polnische mBank beginnt

Banken. Bis Mitte Jänner müssen die Gebote für die Commerzbank-Tochter stehen. Die Erste Group ist interessiert.

Warschau/Wien. Die deutsche Commerzbank muss ihren Konzernumbau finanzieren und verkauft dafür ihre polnische Tochter mBank. Interessenten für das Warschauer Finanzinstitut müssten ihre ersten Gebote bis Mitte Jänner abgeben, sagten Insider zu Reuters. Die Commerzbank will sich bis Ende 2020 von ihrem knapp 70-prozentigen Anteil an der mBank trennen.

Unter den Bietern soll sich auch die Erste Group eingereiht haben. Finanzvorstand Stefan Dörfler hatte angekündigt, das Angebot zu prüfen. Auch der neue Vorstandschef der Erste Group, Bernhard Spalt, hatte zuletzt Interesse an der mBank kundgetan. Polen ist für Spalt ein wachsender und sehr wichtiger Markt.

Sorge um Polens Politik

Zuletzt hatte die Erste Group ihre Fünfjahresziele bekannt gegeben. Kosten sollen eingespart und der Filialabbau weiter vorangetrieben werden. Der digitale Umbau liegt im Fokus. Die mBank gehört zu den digitalen Vorreitern in der Finanzbranche und bietet ihre Digitalbank-Plattform sogar anderen Banken an.

Auch die französische Credit Agricole bereitet sich auf eine Teilnahme an dem Verkaufsprozess vor. Jedoch könnten die jüngsten Aussagen polnischer Politiker ausländische Banken abschrecken. Diese wollen die Warschauer Bank lieber in der Hand eines polnischen Instituts sehen. Daher werden Sorgen um staatliche Vergeltungsmaßnahmen laut, sollten sich Ausländer die mBank einverleiben.

Einfacher hätten es daher vielleicht die polnischen Banken PKO BP oder das Konsortium des Versicherers PZU und dessen Bank Pekao. Die beiden staatlich kontrollierten polnischen Banken haben zumindest Interesse an der mBank angemeldet.

Hohe Franken-Kredite

Der Commerzbank-Anteil an der mBank ist an der Börse aktuell 2,5 Mrd. Euro wert. Der Kaufpreis könnte jedoch davon abweichen, da die polnische Finanzaufsicht darauf drängt, dass die Commerzbank das Portfolio an Franken-Krediten behält. Diese Hypothekendarlehen gelten als großes Problem für Polens Geldhäuser. Wegen der niedrigen Zinsen in der Schweiz hatten viele Polen einst Kredite in Franken aufgenommen. Der Zloty verlor gegenüber dem Franken jedoch stark an Wert und die Regierung will die Banken nun zwingen, die Darlehen in Zloty-Hypotheken umzutauschen. Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der im Oktober den Kreditnehmern in dem Streit den Rücken gestärkt hat, häufen sich die Klagen. (mad)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.12.2019)