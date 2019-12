Die britische Notenbank könnte ihre erste Chefin bekommen

Nach dem Brexit soll Minouche Shafik auf Mark Carney folgen, glauben Marktbeobachter. Die Notenbank muss angesichts des Brexit jedenfalls ihre Zinspolitik überdenken.

London. Zu den ersten wichtigen Entscheidungen der neuen britischen Regierung nach dem Wahlsieg der Konservativen gehört der Führungswechsel in der Bank of England. Die Amtszeit von Gouverneur Mark Carney endet ausgerechnet am 31. Jänner 2020 – dem Tag, an dem Großbritannien aus der EU austreten wird. Als Nachfolgerin wird Minouche Shafik gehandelt. Sie wäre die erste Frau an der Spitze der 1694 gegründeten Institution.