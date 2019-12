Zwei Familien beim gemeinsamen Musizieren

Klavierquintette von Robert Schumann und César Franck in ungewöhnlicher Besetzung.

Zwei Klavierquintette an einem Abend hört man selten. Ungewöhnlich war auch die Besetzung dieses Konzerts. Den Werken von Robert Schumann und César Franck widmete sich nicht, wie meist üblich, ein renommiertes Streichquartett plus einem Pianisten, sondern Mitglieder zweier prominenter Musikerfamilien. Nämlich Julian Rachlin an der ersten Geige, seine Frau, Sarah McElravy, an der Bratsche, Mischa Maisky am Cello und dessen beiden Kinder, Sascha und Lily, an der zweiten Geige und am Klavier. Wer den Ton angab, war von Beginn an klar: Mischa Maisky. Er zeigte sich in blendender Form, eröffnete den Abend auch mit seiner Tochter mit einer mitreißenden Darstellung der „Drei Fantasiestücke“ von Schumann.