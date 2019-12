Die ganz große Weihnachts-Service-Kunst-Kolumne

(c) Lois Lammerhuber

Wie man früher wohnte - kann man den Kindern am 24. 12. im Hofmobiliendepot zeigen. Hat bis 18 Uhr geöffnet!

Die Last-Minute-Geschenktipps, zur Abwechslung (fast) ganz ohne Bücher. Und: In welches Museum mit den Kindern gehen vor der Bescherung?

Banane und Klebeband sind schnell gekauft (Bastelset „Comedian“, Maurizio Cattelan). Eine Buchhandlung ist sowieso nie fern (Kia Vahland, „Leonardo da Vinci und die Frauen“). Und die Museumskassa ist auch so ein letzter Anker (Bundesmuseen-Jahreskarte, 59 Euro). Wer dafür das KHM ansteuert, kann gleich noch das schönste Mousepad von allen mitnehmen: bedruckt mit Caravaggios selbstverliebtem Narziss, der sich im Wasser spiegelt. Abgrundtiefe Klick-Unterlage. Der Shop findet sich am Ende der Caravaggio-Schau, für die es, Sub-sub-Tipp, auch spontan meist Timeslots gibt. So.