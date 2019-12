Putins alljährliche große Fragestunde

Die Pressekonferenz findet zum 15. Mal in Moskau statt.

Kremlchef Wladimir Putin gibt an diesem Donnerstag seine 15. große Pressekonferenz. 1895 Journalisten aus aller Welt und allen Teilen des größten Landes der Erde mit seinen elf Zeitzonen sind zu dem Großereignis im internationalen Handelszentrum in Moskau akkreditiert, wie der Kreml mitteilte. Im Saal befinden sich 900 Journalisten. Gestellt werden dürften alle Fragen, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow.

Derzeit herrscht in Russland Krisenstimmung. Politologen hatten zuletzt immer wieder deutlich gemacht, dass die Sehnsucht in Russland nach politischen Veränderungen groß sei. Putins letzte mögliche Amtszeit als Präsident dauert bis 2024. Nach Kremlangaben bereitet sich der russische Präsident schon seit Tagen auf das weltweit beachtete Ereignis vor. Die traditionell im Dezember angesetzte Pressekonferenz dauerte in den vergangenen Jahren im Schnitt vier Stunden. Sie wird live im Rundfunk und im Internet übertragen.

Putin läutet mit einer Pressekonferenz die Feiern zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitlerdeutschland ein. Der Kreml stellte das Medienereignis unter das Motto der Feierlichkeiten im kommenden Jahr. Zu den Siegesfeiern am 9. Mai werden Dutzende Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der bereits zugesagt hat.

Äußern dürfte sich Putin wohl nicht zuletzt zu dem in der russischen Gesellschaft viel diskutierten Thema der häuslichen Gewalt. Tausende Frauen und Kinder sterben jedes Jahr durch Angriffe von Männern zuhause. Gegen ein geplantes Gesetz gibt es allerdings massive Proteste von orthodoxen Christen und ultrakonservativen Kräften.