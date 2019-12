(c) Screenshot

"Live long and prosper" wünschte Armin Wolf den Zuschauern

Hat Armin Wolf wirklich „Star Wars“ und „Star Trek“ verwechselt? Oder wollte der „ZiB 2“-Moderator nur witzig sein?

Mathematikunterricht, späte 1990er, irgendwo in Kärnten: Der Professor schreibt eine Gleichung an die Tafel, doch das Ergebnis stimmt nicht. Clevere Schüler machen ihn sofort auf diesen offensichtlichen Rechenfehler aufmerksam. Doch der Lehrer kontert, die Tafelkreide noch in der Hand. „Ha“, sagt er. „Das war Absicht! Ich habe euch nur testen wollen!“