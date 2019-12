Berufsbild Bauingenieurin: Klimaschutz und Schiene gehen Hand in Hand

Die Senior Technikerin Irmgard Pauser kontrolliert seit 2011 Tunnel und Brücken für die ÖBB. Die 32-Jährige mag ihren Job und ihre Kollegen.

Ist Irmgard Pauser außerhalb des Büros unterwegs, trägt sie eine grell-orange Warnweste und einen weißen Helm mit Stirnlampe. Nachts untersucht sie Tunnel, dokumentiert Schäden und schlägt Alarm, wenn Neubaubedarf besteht. Tagsüber lässt sich die Bauingenieurin per Kranarm unter Brücken heben und sucht nach Rissen im Beton.

Im Büro tauscht Pauser Bauweste gegen rosa Blazer. Neben ihrem Schreibtisch an der Wand hängen Fotos von ihrer Familie und ihren Kollegen. „Man steht gerne auf und fährt in die Arbeit – da hat man etwas richtig gemacht“, sagt Pauser grinsend. Sie hat zwar nicht viele weibliche Kolleginnen, versteht sich aber mit den Burschen im Büro extrem gut. Auch wenn sie anfangs von älteren Kollegen den ein oder anderen schrägen Blick geerntet hat, hat sie ihre Kompetenz mittlerweile mehr als nur beweisen können. Sie ist ein geschätztes Teammitglied und eine gute Freundin geworden.

Vielseitige Aufgaben

Pausers Job ist sehr abwechslungsreich. Ihr Zuständigkeitsgebiet reicht von Wien bis nach St. Valentin. Ihre Hauptaufgaben sind: die Inspektion von Tunneln und Brücken, das Dokumentieren von Schäden gemeinsam mit dem Brückenmeister und das Schreiben von Inspektionsberichten. Außerdem betreut sie neue Projekte in der Planungsphase.

Durch ihren Job lernt Pauser jeden Tag neue Leute kennen und kommt viel in Österreich herum. Die Abwechslung macht den Job für sie spannend. Es sei schön, etwas Sinnvolles beizutragen und etwas Gutes fürs Klima zu tun. Pauser schätzt es, ein Bauwerk anzuschauen, an dem sie selbst mitgearbeitet hat: „Meiner Tochter sage ich das immer, wenn wir wo vorbeifahren, wo ich mitgearbeitet habe. Das ist ein tolles Gefühl, das Ergebnis der Arbeit dann anschauen zu können.“

Eine Familienangelegenheit

Beruf und Familie konnte Pauser immer schon gut unter einen Hut bringen. Durch ihre flexiblen Arbeitszeiten kann sie sich einteilen, wann sie zu arbeiten beginnt und wann sie aufhört. „Beruf und Familie gehen ganz gut miteinander. Mittlerweile ist meine Tochter 15 Jahre alt und sehr selbstständig. Da ist sie schon fast froh, wenn ich nicht immer daheim bin“, sagt Pauser schmunzelnd.

Auch wenn nur wenige Mädchen eine Karriere in der Technik einschlagen, gab es für Pauser keine andere Alternative: „Ich habe gewusst, was ich nicht will: alles andere. Ich wollte in keine HLW und keine Wirtschaftsschule. Vielleicht liegt‘s mir in den Genen. Mein Großvater war auch schon Bauingenieur.“ Nach ihrem Abschluss in Tiefbau an der HTL Krems, arbeitete Pauser zunächst in einem Planungsbüro. Seit 2011 ist sie nun bei den ÖBB. Wechseln möchte sie nicht so schnell. „Mittlerweile bin ich dort angekommen, wo ich hinwollte“, sagt sie.