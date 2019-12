VfGH wies Kärntner Klage gegen Grüne zurück

Die Landesregierung verlangte die Rückzahlung von einer halben Million Euro an nicht verbrauchter Klubförderung. Das Höchstgericht sieht sich nicht zuständig.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) ist nicht zuständig für eine Klage des Landes Kärnten gegen die 2018 aus dem Landtag ausgeschiedenen Grünen auf Rückzahlung der nicht verbrauchten Klubförderung. Es geht um rund 500.000 Euro. Wie der VfGH am Donnerstag mitteilte, sei man für vermögensrechtliche Ansprüche nur dann zuständig, wenn sie sich gegen Bund, Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbände richten.

Deshalb wurde die Klage, welche die Landesregierung im September beschlossen hatte, zurückgewiesen. Die Prozessvoraussetzungen lägen nicht vor, hieß es in der höchstgerichtlichen Aussendung: "In seiner Klage hatte das Land Kärnten vom beklagten Landtagsklub verlangt, über die dem Klub gewährte Klubförderung Rechnung zu legen und den im Vermögen des Landtagsklubs verbliebenen (sowie allenfalls den in der Zwischenzeit nicht widmungsgemäß verbrauchten) Betrag samt Zinsen an das Land zurückzuzahlen."

Die Grünen hatten bei der Landtagswahl 2018 den Wiedereinzug in den Landtag nicht geschafft, sie hatten zu diesem Zeitpunkt aber noch 500.000 Euro aus der Klubförderung angespart. Die Klubförderung wird jährlich ausgezahlt, eine Übertragung nicht verbrauchter Gelder ist möglich, allerdings nur, solange eine Partei auch im Landtag vertreten ist. Die Grünen präsentierten ein Gutachten, laut dem es rechtlich nicht vorgesehen sei, das Geld zurückzuzahlen. Völlig anders die Sicht des Landes, ebenfalls untermauert durch ein Gutachten: Nicht verbrauchte Klubförderungen seien "aufgrund der Zweckwidmung an das Land zurückzuzahlen". Ob die Frage der Zuständigkeit in den Gutachten behandelt wurde, war zunächst unklar. (APA)