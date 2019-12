Übernachtungen der Touristen in Wien weiter im Plus

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Schloss Schönnbrunn zieht viele Touristen an.

Zuletzt konnten die Unternehmen auch bei den Umsatzzahlen ein leichtes Plus vermelden.

Im November sind die Urlaubernächtigungen in Wien auf 1,358.000 und damit um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Die Hotellerie konnte sich zuletzt ebenfalls über leichte Zuwächse freuen, wie der Wien-Tourismus am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab.

Was die Übernachtungen betrifft, brachten drei der zehn nächtigungsstärksten Herkunftsmärkte Wiens ein Plus: China, Frankreich und Russland. Deutschland hielt sich auf dem (sehr hohen) Vorjahresniveau, Österreich, die USA, Italien, Großbritannien, Spanien und die Schweiz blieben darunter.

Umsatzzahlen für November liegen noch nicht vor. Im Oktober erwirtschafteten die Beherbergungsbetriebe rund 94,9 Mio. Euro - um 0,4 Prozent mehr als im entsprechenden Monat 2018. Seit Jahresbeginn nahmen die Hoteliers bisher 826,6 Mio. Euro ein, was einem satten Plus von 15,6 Prozent gleichkommt. Die Steigerung bei den Nächtigungen betrug seit Anfang des Jahres 6,9 Prozent (15,9 Mio.).

Unterm Strich ist heuer auch die Zimmerauslastung gestiegen - von 77 auf 79 Prozent. Und das, obwohl der Kennwert hier im vergangenen Monat gesunken ist. Im November waren die Zimmer zu 76 Prozent belegt (November 2018: 78 Prozent).

