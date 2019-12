Slowakei: Hauptverhandlung im Mordfall Kuciak findet im Jänner statt

Das Gericht nahm die Anklage an. Jan Kuciak und Martina Kusnirova waren am 21. Februar 2018 in ihrem Haus im westslowakischen Dorf Velka Maca erschossen worden.

Die Hauptverhandlung im Prozess um den Mord an dem slowakischen Journalisten Jan Kuciak wird am 13. Jänner nächsten Jahres beginnen. Die Anklage wurde am Donnerstag angenommen. Den Termin für die Hauptverhandlung setzte das für Organisierte Kriminalität zuständige Strafgericht in Pezinok bei Bratislava zum Abschluss der Vorverhandlung der Anklageschrift am Donnerstag fest.

Jan Kuciak und Martina Kusnirova waren am 21. Februar 2018 in ihrem Haus im westslowakischen Dorf Velka Maca erschossen worden. Der 27-jährige Kuciak hatte zuvor über die Verfilzung von Politik und Geschäftemacherei recherchiert. Seine erst nach dem Mord veröffentlichte Reportage über mögliche Verbindungen italienischer Mafia-Clans zu slowakischen Regierungsmitarbeitern löste Massendemonstrationen gegen Korruption und den Missbrauch von EU-Förderungen aus.

Der Doppelmord hat die Slowakei politisch und gesellschaftlich zutiefst erschüttert und beeinflusst das Land bis heute. Vor Gericht müssen sich nun der mutmaßliche Auftraggeber, der kontroverse Millionär Marian K., eine angebliche Organisatorin und zwei mutmaßliche Ausführende wegen der Bluttat verantworten.

Mutmaßlicher Drahtzieher will Anklage ablehnen

Die Verteidiger der Angeklagten hatten bei der Vorverhandlung am Donnerstag Einwände gegen das Ermittlungsverfahren eingebracht. Durch Prozessfehler sollen Rechte ihrer Mandanten auf Verteidigung verletzt worden sein, zudem seien Beweise auf gesetzwidrige Weise erlangt worden und daher unzulässig, hieß es.

Geäußert hatte sich auch der mutmaßliche Drahtzieher Marian K. "Ich schlage vor, die Anklage abzulehnen", erklärte er im Gerichtssaal. Wegen der Menge an Fehlern, die von seinen Rechtsvertretern vor Gericht präsentiert wurden, solle der Fall für mögliche Ergänzungen an die Ermittler zurückverwiesen werden, forderte er.

Das Gericht lehnte dies jedoch ab. Der dreiköpfige Senat nahm die Anklageschrift an und bestimmte im Anschluss wie erwartet den Termin der Hauptverhandlung.

Korruptionsnetzwerk enthüllt

Im Prozess droht den vier Angeklagten Freiheitsentzug für 25 Jahre bzw. lebenslange Haft. Gegen einen fünften Mittäter, der kurz nach seiner Festnahme im September letzten Jahres geständig war, wird separat vorgegangen. Zoltan A. hatte mit dem Staatsanwalt eine sogenannte Vereinbarung über Schuld und Strafe geschlossen. Das zuständige Gericht soll am 30. Dezember entscheiden, ob es diese genehmigt, womit Zoltan A. mit lediglich zehn Jahren hinter Gittern davonkommen könnte.

Der Prozessauftakt war von einem Massenandrang in- und ausländischer Journalisten begleitet. Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen wurden alle vier Angeklagten in diesem Fall vorgeführt. Die ebenfalls anwesenden Familien des ermordeten Jan Kuciak und seiner Verlobten konnten somit den mutmaßlichen Tätern zum ersten Mal überhaupt ins Gesicht sehen.

Der Journalistenmord hatte noch 2018 landesweite Massendemonstrationen ausgelöst und führte schließlich zum Rücktritt des dreimaligen Ministerpräsidenten Robert Fico und seiner Regierung. Ermittlungen in dem Mordfall hatten schließlich auch ein ganzes Korruptionsnetzwerk von Marian K. aufgedeckt, der mit Schmiergeldern oder durch Erpressung zahlreiche Polizisten, Staatsanwälte und Richter unter Kontrolle hielt. Dieser bisher größte Skandal in der slowakischen Justiz ist noch nicht vollständig aufgeklärt.

