Weihnachten bei den Royals

Es weihnachtet in den Palästen. Auch bei den Royals stehen nun alle Zeichen auf Weihnachten, ein Überblick über den royalen Advent.

Bei Queen Elizabeth II und ihrer Familie wurden die Weihnachtsfeierlichkeiten mit dem traditionellen Dinner im Buckingham Palace eingeläutet. Die Gäste fuhren im Auto vor, so auch Prinz William und Herzogin Catherine. Auch einen Blick auf die drei Kinder am Rücksitz konnte man erhaschen. Wie sehr die kleinen Royals gewachsen sind, kann man aber vor allem auf der Weihnachtskarte sehen, die die Familie bereits ausschickte.

The Cambridge Household family Christmas card this year features The Duke and Duchess of Cambridge with their three children, Prince Louis, Princess Charlotte and Prince George on a motorbike and sidecar ❄️🎄 pic.twitter.com/pNg3zPJXqS