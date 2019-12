Die Lokalpläne des Volksgarten-Teams und TV-Koch Alexander Kumptner

Sie werden derzeit oft gefragt, was, wo und wann es denn nun etwas werde. Die Leute hinter dem Club Volksgarten eröffnen im Frühling mit TV-Koch Alexander Kumptner eine neue Tagesbar: das Everybody's Darling auf den Tuchlauben.

Die Baustelle an der Adresse Tuchlauben Ecke Landskrongasse ist nicht zu übersehen. Der Lokalname ist es ebensowenig - ein riesiger schnörkeliger Schriftzug ziert die weißen Bauplanen. Everybody's Darling steht da, mit dem Subtitel Tagesbar. Hinter der Baustelle steckt ein in der Wiener Szene nicht unbekanntes Konsortium: das Team des Clubs Volksgarten sowie der Koch Alexander Kumptner, einst in der Albertina Passage am Herd und immer wieder in der Fernsehshow „Küchenschlacht“ im ZDF zu sehen.