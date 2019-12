Schnaderbeck und Puntigam zeigen ihre Partnerinnen

(c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

Die Fußballerinnen Viktoria Schnaderbeck und Sarah Puntigam veröffentlichten in den sozialen Medien Kuss-Fotos.

Die beiden österreichischen Fußball-Teamspielerinnen Viktoria Schnaderbeck und Sarah Puntigam haben via Instagram ihre Liebe zu einer Frau öffentlich gemacht. Am Mittwochabend postete ÖFB-Kapitänin Schnaderbeck ein Bild, das sie küssend mit ihrer Freundin zeigt, und schrieb dazu „Love always wins“. Wenig später veröffentlichte auch Puntigam ein Kussfoto mit ihrer Partnerin.

Das Duo erntete für diesen Schritt an die Öffentlichkeit durchwegs positive Reaktionen. „Mega süß und sehr mutig“ lautete etwa ein Kommentar inmitten von vielen geposteten Herzen. Im Gegensatz zu den Männern haben sich einige Fußballerinnen wie etwa US-Star Megan Rapinoe öffentlich zur Homosexualität bekannt.

(APA)