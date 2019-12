Modelabel Fay und Arthur Arbesser beenden Zusammenarbeit

In einer Presseaussendung am Donnerstag kündigte Tod's das Ende der Zusammenarbeit mit Arbesser an, die im September 2017 begonnen hatte.

Der Wiener Designer Arthur Arbesser ist nicht mehr Kreativdirektor der Marke "Fay" unter Kontrolle des italienischen Modekonzerns Tod's. In einer Presseaussendung am Donnerstag kündigte Tod's das Ende der Zusammenarbeit mit Arbesser an, die im September 2017 begonnen hatte.

"Ich danke Arbesser im Namen des ganzen Unternehmens für seine innovative Vision. Die Zusammenarbeit war für beide Seiten bereichernd", schrieb Tod ́s Vizepräsident Andrea Della Valle. Arbesser dankte der Unternehmerfamilie Della Valle für die gute Zusammenarbeit und die "exzellenten Mitarbeiter".

Der 36-Jährige, vormals Kreativdirektor der italienischen Modegruppe Iceberg, wird am 19. Februar bei der Mailänder Modewoche seine eigene Kollektion vorstellen. Derzeit ist er intensiv mit dem Entwurf der Kostüme für Richard Strauss' "Rosenkavalier" beschäftigt, den Andre Heller am 9. Februar an der Berliner Staatsoper Unter den Linden inszeniert. An 148 Kostümen arbeitet Arbesser für den "Rosenkavalier", mit dem Heller seine erste Oper inszeniert.

(APA)