ServusTV soll sich Rechte an Champions League gesichert haben

Der Privatsender zeigt laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ ab 2021 die Königsklasse im Free-TV.

Die Gerüchte dürften sich bewahrten: ServusTV hat sich laut einem Bericht der „Kronen Zeitung“ die Rechte an der Champions League in Österreich ab der Saison 2021/22. Zuvor ist bekannt geworden, dass der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte für die dreijährige Periode an die Online-Streamingdienste Dazn und Amazon Prime verloren hat.

Offiziell wollte ServusTV dies nicht bestätigen, die Uefa war zuletzt jedoch bestrebt die Champions League wieder im Free TV zu zeigen. Auf welche Spiele genau sich das ServusTV-Paket bezieht, war dem Artikel nicht zu entnehmen.

>> Zum Artikel der „Kronen Zeitung"

(red)