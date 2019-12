2020 bringt dem Kollegium Kalksburg einen Film und die erste Vinylplatte. Davor zelebriert das Trio sein Weihnachtskonzert im Weinhaus Sittl.

Wenn wir Mimoserln wären, hätten wir uns schon zehn Mal aufgelöst,“ sagt Vincenz Wizlsperger. Der Output des Kollegium Kalksburg könnte auch durchaus größer sein. Innerhalb des letzten Jahrzehnts brachte das Trio gerade mal drei Alben heraus. Da kann einem schon der alte Musicaltitel „How to succeed in business without really trying” in den Sinn kommen.