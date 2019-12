BMW, Mercedes: Aus für Carsharing in den USA

Geringes Kundeninteresse, gestohlene Fahrzeuge, harte Konkurrenz durch Uber: Der Carsharing-Dienst Share Now zieht sich aus Nordamerika und einigen Städten Europas zurück. Wien bleibt im Programm.

Wien. Niemand habe mehr Interesse am eigenen Auto, lautet die Erzählung knapp vor Beginn der 2020er-Jahre. Doch Meldungen über den Tod des Autos sind verfrüht. Das zeigen nicht nur Studien, die der Industrie nach einer kurzen Durststrecke in den kommenden zwei Jahren wieder wachsende Absatzzahlen bescheinigen („Die Presse am Sonntag“ berichtete am vergangenen Sonntag). Das legt auch das Scheitern des Carsharing-Dienstes von BMW und Daimler (Mercedes) in Nordamerika und in verschiedenen europäischen Städten nahe.

Das im Februar aus den Marken Car2go und Drive Now entstandene Gemeinschaftsunternehmen Share Now der deutschen Autoriesen gab am Mittwoch auf seiner Website bekannt, dass man sich aus mehreren Städten zurückziehen werde. In den USA hatte man den Dienst in New York City, Seattle und Washington, D.C. angeboten. Diese drei Städte gibt man mit Ende Februar nun ebenso auf wie Vancouver und Montreal in Kanada. Zuvor hatte sich Share Now schon aus Austin, Calgary, Denver und Portland zurückgezogen. Auch Chicago strich man, nachdem dort 75 Fahrzeuge gestohlen worden waren.

Geringes Kundeninteresse

Grund für den Rückzug aus Nordamerika seien „extrem schwierige Realitäten“, heißt es in einer Erklärung. So entwickle sich der von starkem Wettbewerb geprägte Markt für Mobilitätsdienste wie Uber rapide. Zudem stiegen die Betriebskosten und es mangele an Infrastruktur zur Unterstützung neuer Technologien, etwa Ladestationen für E-Autos.

Auch sein Angebot in London, Brüssel und Florenz gibt Share Now auf. Trotz bester Bemühungen und der Investitionen der vergangenen Jahre sei es unmöglich, das Geschäft dort nachhaltig zu betreiben, heißt es.

Gerade in den USA hat Carsharing einen schweren Stand. Einerseits, weil die Pkw-Dichte in dem Land so hoch ist wie sonst nirgendwo auf der Welt: Auf 1000 Einwohner kommen dort fast 800 Pkw. Zudem sind Mietautos in den USA und in Kanada günstig. Wer schnell ein Auto benötigt, mietet eines und hat damit auch mehr Auswahl als bei den Fahrzeugen von Share Now.

Auch in Europa gibt es geringes Interesse an Carsharing. Dazu kommt, dass Kunden nach der Fusion über Umstellungsprobleme geklagt und möglicherweise aus Frust aufgegeben haben. Der deutsche Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer schlussfolgerte schon im November, dass der Wunsch zum persönlichen Auto auch in Zukunft ausgeprägt bleibe. Am ehesten gibt Dudenhöffer noch Auto-Abomodellen eine Chance.

Share Now konzentriert sich vorerst auf Europa und bleibt hier in 18 Städten vertreten, darunter in Wien. Mieten kann man viele Modelle von einem Smart Elektroauto bis zu einem SUV von Mercedes oder BMW. (rie)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2019)