Einfachere Regeln für Crowdinvesting

Die Lizenz eines Landes soll künftig EU-weit gelten.

Brüssel. Start-ups und kleinere Firmen können nach einer vorläufigen Einigung von Unterhändlern der EU-Staaten und des Europaparlaments künftig einfacher Geld von Investoren im Internet einsammeln. Für das Crowdfunding bzw. Crowdinvesting sollen einheitliche Regeln gelten, teilten die EU-Kommission und das Europaparlament am Donnerstag mit.

So soll etwa die Lizenz eines Landes ausreichen, um eine Plattform in ganz Europa betreiben zu können. Laut der EU-Kommission machen unterschiedliche Regelungen es den Crowdfunding-Plattformen zurzeit schwer, europaweit Investoren zu gewinnen, während gleichzeitig Kleinanleger auf der Suche nach passenden Investitionsmöglichkeiten sind.

Ziel: Bürokratieabbau

„Dies ist eine wichtige alternative Finanzierungsquelle für zahlreiche innovative europäische Unternehmer und Start-ups, die auf den üblichen Wegen schwer an Finanzierungen kommen“, sagte EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis. Die Regeln sind Teil der europäischen Kapitalmarktunion, bei der es im Kern darum geht, bürokratische Hürden zwischen den EU-Staaten abzubauen und dadurch Unternehmen mehr Möglichkeiten zu geben, an Geld zu kommen. Verbraucher sollen zudem mehr Optionen für Geldanlagen bekommen. Das Europaparlament und die EU-Staaten müssen die Einigung noch formal annehmen, bevor sie in Kraft treten kann. (APA/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2019)