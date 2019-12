Etappensieg für Facebook

Datenschutz. EuGH-Generalanwalt sieht Datentransfer als rechtskonform – solang sichergestellt ist, dass die Daten nicht EU-regelwidrig beim US-Geheimdienst landen.

Luxemburg. Am Donnerstag hat der österreichische Datenschutzaktivist Max Schrems vor dem Europäischen Gerichtshof einen Rückschlag erlitten. In seinem Gutachten empfahl der EuGH-Generalanwalt den Luxemburger Höchstrichtern, die automatische Übertragung von personenbezogenen EU-Daten in die USA nicht zu unterbinden. Das Gutachten ist nicht bindend, doch in den allermeisten Fällen folgen die EuGH-Richter der Argumentationslinie ihres Generalanwalts. Das Urteil soll im Lauf des kommenden Jahrs gefällt werden.

In der Causa (Rechtssache C-311/18) geht es um die Frage, ob Facebook auf Basis von sogenannten Standardvertragsklauseln (SCC) personenbezogene Daten in die USA übermitteln darf. Die Klauseln sind von der EU-Kommission kreiert worden, um den transatlantischen Datenaustausch zu erleichtern. Schrems brachte in Irland (dem Firmensitz der EU-Niederlassung von Facebook) Beschwerde dagegen ein. Sein Argument: Die EU-Standardklauseln seien im Fall von Facebook nicht anwendbar, weil EU-Bürger in den USA keine Möglichkeit haben, gegen eine Weitergabe ihrer Daten an US-Sicherheits- und Geheimdienste gerichtlich vorzugehen. Laut Schrems ist es trotz des geltenden „Privacy Shield“-Abkommens keineswegs garantiert, dass in den USA gespeicherte EU-Daten vor dem Zugriff der US-Spione sicher sind.

Der EuGH-Generalanwalt stellt in seinem Gutachten fest, dass aus seiner Sicht nichts für eine Aufhebung der EU-Standardvertragsklauseln spricht. Die Übermittlung personenbezogener Daten in ein Drittland sei erlaubt, „wenn diese Übermittlungen zu gewerblichen Zwecken erfolgten, auch wenn die übermittelten Daten durch Behörden dieses Drittlands für Zwecke der nationalen Sicherheit verarbeitet werden könnten“, heißt es in seiner Erklärung. Die Standardklauseln der Kommission sind demnach als eine allgemeine Regelung zu betrachten, „die unabhängig vom Bestimmungsland und dem dort sichergestellten Schutzniveau“ gelte.

Fortsetzung folgt

Kann sich Facebook nun in Sicherheit wiegen, falls die EuGH-Richter ihr Urteil dahingehend fällen? Keineswegs. Denn in der vorliegenden Causa ging es lediglich um die Gültigkeit der Standardklauseln – nicht aber um die Frage, ob EU-Daten, die der US-Konzern in seiner Heimat speichert, tatsächlich gemäß EU-Vorschriften zum Schutz der Grundrechte behandelt werden.

Allerdings hängt die Wirksamkeit der Standardklauseln laut Generalanwalt davon ab, ob der Datentransfer gestoppt werden kann, wenn US-Konzerne ihren Pflichten zur Wahrung der Privatsphäre ihrer europäischen Kunden nicht nachkommen können. Ob Facebook diesen Pflichten nachkommen und die EU-Daten vor dem Zugriff der US-Spione schützen kann, war nicht Gegenstand der Rechtssache – und dürfte die EU-Richter weiter beschäftigen. (ag./la)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2019)