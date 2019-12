Die gespaltenen Staaten von Amerika

(c) APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI (BRENDAN SMIALOWSKI)

Die politischen Lager entfernen sich immer weiter voneinander: die zwei Welten der USA.

New York. Es ist später Mittwochabend in den USA, gegen Donald Trump wurde soeben das Verfahren zur Amtsenthebung eingeleitet. Im Kongress tritt die Parteispitze der Demokraten vor die Mikrofone. „Der Präsident ließ uns keine andere Wahl“, sagt Nancy Pelosi, die Chefin des Repräsentantenhauses. Sie übergibt das Wort an Jerrold Nadler: „Der Präsident darf kein Diktator werden“, erklärt der Vorsitzende des Justizausschusses. CNN und der linksliberale Nachrichtensender MSNBC übertragen live.