Inhaftierter Separatist darf ins EU-Parlament

Gerichtshof der EU erklärt den Umgang der Regierung mit gewählten Mandataren für rechtswidrig.

Brüssel. Die politische Krise zwischen der spanischen Regierung und der katalanischen Separatistenbewegung hat am Donnerstag eine neue Wendung erhalten. Denn mit dem Urteil in der Sache des zu 13 Jahren Gefängnis verurteilten Europaabgeordneten Oriol Junqueras hat der Gerichtshof der EU (EuGH) in Luxemburg den sozialistischen Ministerpräsidenten, Pedro Sánchez, in großen Erklärungsnotstand gebracht. Junqueras hätte nämlich, so der Luxemburger Gerichtshof, von der spanischen Wahlbehörde nicht daran gehindert werden dürfen, an der konstituierenden Sitzung des Europaparlaments in der ersten Juliwoche in Straßburg teilzunehmen.