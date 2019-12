Religionen-Gipfel bei Bundeskanzlerin Bierlein

Als Impulsgeber und Mahner sieht die Regierungschefin die Glaubensgemeinschaften. In Vertretung Kardinal Schönborns, der auf Kur ist, betonte Salzburgs Erzbischof Lackner den Wert der Religionsfreiheit.

Wien. Während Österreich auf eine neue Koalition wartet, hält Bundeskanzlerin Birgitte Bierlein an alten Traditionen fest. Konkret: am vorweihnachtlichen Empfang für die Spitzen der in Österreich anerkannten Religionsgesellschaften. Am Donnerstagnachmittag bezeichnete sie als eine der wenigen Frauen der Runde Kirchen und Religionen als „unverzichtbare Stützen der Gesellschaft“. Sie seien Impulsgeber und Mahner.

Großer Abwesender war Kardinal Christoph Schönborn, der bei derartigen Anlässen schon vor etlichen Bundeskanzlern das Wort ergriffen hatte. Der Wiener Erzbischof befindet sich nach einem Lungeninfarkt derzeit – auch über Weihnachten hinweg – außerhalb Wiens auf Kur. Kanzlerin Bierlein übermittelte dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz die besten Genesungswünsche. Sein Bischofskonferenz-Vize, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner, betonte die Bedeutung der freien Religionsausübung. Dieses hohe Gut sei keineswegs selbstverständlich. In zahlreichen anderen Ländern würden Menschen aufgrund ihrer religiösen Einstellung verfolgt. Lackner: „Wir sind davon überzeugt, dass dies nicht nur ein schweres Unrecht gegen die Würde des Einzelnen ist, sondern auch zum Schaden der ganzen Gesellschaft geschieht.“

Religionen stellen nach den Worten des Salzburger Metropoliten einen Sinnhorizont zur Verfügung, der sich stimulierend und motivierend auf das moralische Verhalten auswirken könne. Außerdem befreie ein religiöser Horizont von Bindungen an Begrenztes und übernehme damit eine kritisierende Funktion gegenüber innerweltlichen Ungerechtigkeiten.

Was ist das Gute?

Lackner weiter: „Wenn eine ganze Gesellschaft jegliche religiöse Rückbindung verliert, die Verbindung mit einem gleichsam unterirdischen Glaubensstrom, dann wird auch der einzelne jene hohen Standards in seiner Lebensführung nicht aufrechtzuerhalten vermögen.“ Zumindest zwischen allen beim Empfang Versammelten bestehe Konsens darüber, „dass wir die Verbreitung des Guten zum Wohl aller Menschen unseres Landes unterstützen wollen“.

Aber, so der Erzbischof: Das Gute liege für niemanden immer ohne weiteres auf der Hand. In vielen Situationen müsse man sich erst in gesellschaftlichen und religiösen Debatten darüber im Klaren werden, was nun das Gute konkret sei. In diesem Sinn seien auch das gute Miteinander und der ständige Dialog und Diskurs zwischen staatlichen Stellen und Religionsgemeinschaften so wichtig, betonte Lackner.

Von katholischer Seite war auch der Päpstliche Botschafter Erzbischof Pedro López Quintana auf den Ballhausplatz gekommen. Weitere Gäste waren der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Ümit Vural, Wiens Gemeinderabbiner, Schlomo Hofmeister, der orthodoxe Metropolit, Arsenios, der reformierte Landessuperintendent, Thomas Hennefeld, und der methodistische Superintendent, Stefan Schröckenfuchs, sowie auch der Präsident der Buddhistischen Religionsgesellschaft, Gerhard Weißgrab.

Insgesamt ein für Österreich sehr typisches harmonisches Zusammentreffen im Machtzentrum der Republik – das international kaum Beispiele kennt. (red./kap)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2019)