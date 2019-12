Ein phänomenaler Cellist

Kian Soltani aus Vorarlberg spielte mit den Wiener Symphonikern.

Für Mstislaw Rostropowitsch hat Witold Lutosławski im Jahr 1970 sein einziges Cellokonzert geschrieben: ein originell angelegtes viersätziges Werk, das an den Solisten höchste Herausforderungen stellt, ihn mit unterschiedlichen Musikern aus dem Orchester pointiert in Beziehung bringt. Als Kampf zwischen der durch das Orchester personifizierten Masse und dem durch den Solisten repräsentierten Individuum, in dem dieses letztlich siegt, begreift der 27-Jährige, in den vergangenen Jahren kometenhaft in die Weltspitze aufgestiegene, aus Vorarlberg gebürtige Kian Soltani dieses Konzert, das längst zum Repertoire der führenden Cellovirtuosen zählt.