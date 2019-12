Exil-Uigurin enthüllte „China Cables“

Brisante Dokumente über Pekings Repression der muslimischen Minderheit.

Den Haag. Eine Exil-Uigurin in den Niederlanden hat sich als Quelle für die als „China Cables“ bekannten Geheimdokumente über die Verfolgung und Inhaftierung von Uiguren in China zu erkennen gegeben. „Ich wusste, dass es riskant ist, diese Papiere zu veröffentlichen, aber ich konnte nicht anders“, sagte Asiye Abdulaheb.

Die Geheimpapiere belegen, dass die von der kommunistischen Führung als „Weiterbildungseinrichtungen“ beschriebenen Lager streng bewachte Haftanstalten zur Umerziehung der muslimischen Minderheit sind.

Abdulaheb will die Dokumente schon im Juni von einem Beamten in Ürümqi bekommen haben, der Hauptstadt der nordwestchinesischen Provinz Xinjiang. Peking bestreitet die Echtheit der Unterlagen nicht. Die 46-jährige Abdulaheb hat in Ürümqi als Journalistin für ein staatliches Medium gearbeitet, bevor sie in diesem Jahr in die Niederlande geflüchtet ist.

Nach Schätzungen von Menschenrechtlern sind Hunderttausende Uiguren in Umerziehungslager gesteckt worden – in der Regel für mindestens ein Jahr, wie aus den Geheimdokumenten hervorgeht. Insgesamt leben rund zehn Millionen Uiguren in China, die meisten in Xinjiang. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2019)