Skifahren: Ja, aber mit Programm am Berg

Zauchensee-Altenmarkt baut seine Genuss-Events weiter aus: Mittlerweile bremst sich der Wintersportler bei kleinen Pop-up-Stores am Berg ein. Vielleicht auf Skiern, deren Produktion er besichtigt hat.

Nicht jeder Wintersportler weiß vermutlich, dass in seinen Alpin-Ski bis zu 30 verschiedene Schichten Material stecken. Zumindest, wenn es sich um Rennski mit aufwendiger Sandwich-Konstruktion handelt. Dabei werden um einen hochwertigen Holzkern zwischen zwei Stahlkanten Verstärkungsmaterial, Aluminium, Fiberglas, Schaummasse, Metallplatten, Dämpfungsmaterial und Kunststofffasern mit Harzen unter starker Hitze und Druck in einer Presse verklebt und mit Folien überzogen.

Als Skifahrer muss man das gesehen haben. Der Skiartikelhersteller Atomic im salzburgerischen Altenmarkt im Pongau, im Übrigen Ausstatter von Mikaela Shiffrin und dereinst von Marcel Hirscher, öffnet seine Tore für Werksführungen durch die Produktionshallen. Die weitaus günstigere Twin-Cap-Konstruktion für Ski ist nicht ganz so spektakulär: Zwischen die verstärkte, vorgefertigte Oberfläche und den Belag wird Schaum gefüllt.

Ein Schneeloch: Besonders in Altenmarkt-Zauchensee halten sich Piste und Powder lang. (c) Matthias Fritzenwallner

Flach um vieles Steile

Nicht nur Skiprofis werden beim Sportartikler Atomic, der auch Salomon, Armada und Volant produziert und mittlerweile in chinesischer Hand ist, angesprochen. Im Gegenteil: Es wird nicht allein im Top-Segment produziert. Die neue Ausrüstung soll noch mehr Spaß und Convenience bieten, vor allem für Skianfänger, Wiedereinsteiger und Gelegenheitsfahrer. Diese „Savor Serie“ soll Skifahren vor allem unbeschwerter machen. Heißt: Durch einen Triple Sidecut scheinen die Ski leichter, drehfreudiger. Einfach zu bedienen sind die Skischuhe mit nur einer Schnalle und ein Skihelm mit integrierter Sonnen- beziehungsweise Skibrille.



Das alles kann der Skifahrer dann in der Nähe gleich ausprobieren, das Gebiet Altenmarkt-Zauchensee ist quasi Zielgruppe. Die Pisten sind glatt präpariert, es gibt viele Kursangebote und Leihmaterial. Und: Zu steilen Abfahrt gibt es eine blaue Alternative. Somit können auch Anfänger die drei Berge, die den Talkessel Zauchensee umgeben – Gamskogel, Rosskopf und Tauernkar – problemlos hinabgleiten. Nicht selten zischt dann an einem der ehemalige Abfahrts-Weltmeister, Olympia-Medaillen-Gewinner und mehrfache Weltcup-Sieger Michael Walchhofer vorbei. Er ist oft aus „Spaß an der Freud“ privat auf seinen heimatlichen Hängen unterwegs. Und ab und zu begleitet der erfolgreiche Hotelier (das Haus liegt direkt in Zauchensee) auch seine Gäste im Skigebiet.

Kulinarische Spaziergänge im Ort

Genuss erwartet die Gäste nicht nur beim Skifahren im höchstgelegenen Skigebiet der „Salzburger Sportwelt“. Das 4400 Einwohner zählende Altenmarkt, ein bekannter Wallfahrtsort im ausgehenden Mittelalter, besticht heute durch einen der schönsten Ortskerne Österreichs. Die Geschäfte sind liebevoll gestaltet, die Lokale haben kulinarisch einiges zu bieten. Jetzt im Advent findet hier ein idyllischer Weihnachtsmarkt statt – nicht laut, sondern leise, ohne Ramsch, mit viel regionalem Handwerk.



Altenmarkts Gastronomie lernen Gäste bei den kulinarischen Spaziergängen gut kennen: Man entdeckt neue Restaurants, besucht versteckte Lokalitäten und das Heimatmuseum, man bewegt sich jeden Mittwoch ab 17 Uhr von einer Genuss-Station zur nächsten: zum Beispiel zum Markterwirt, dem ältesten Wirtshaus in Altenmarkt, oder zur Krallinger Dorfalm, in Scheffer's Genuss-Atelier oder in der Schartner's Hütte. Dort warten die Wirte nicht nur mit Köstlichkeiten, sondern auch mit Anekdoten auf.

Shoppen auf den Hütten

Der Wonnemonat in Altenmarkt-Zauchensee ist übrigens nicht der Mai, sondern der März. Vom 29. Februar bis 23. März wird hier die „Genuss-Zeit in die Berg“ veranstaltet. Während Skifahrer bereits bisher beim höchsten Bauernmarkt der Alpen heimische Erzeugnisse wie Käse und Wurstspezialitäten, Kräutersalben und -liköre in einigen Skihütten erstehen konnten, wird die Zeit für Genießer kontinuierlich deutlich ausgeweitet. Beim höchsten „Hütten-Shopping in die Berg“ ab 29. Februar stellen Designer und Start-ups gemeinsam mit örtlichen Händlern Trendiges in Sachen Mode, Schmuck, Kosmetik und Lifestyle vor – die Skifahrer nehmen am besten einen Rucksack für ihre Einkäufe in den Pop-up-Stores bei den Hütten mit. Zum entspanntem Sound gibt's hier auch Craft Beer und Schmankerl.



Das Ende des genussorientierten Programms läutet ein „Feinschmecker Markt“ am 21. März ein: Hier wird Traditionelles auf Experimentelles treffen und werden Gastronomen und Köche ihre Lieblingsgerichte zaubern. Verarbeitet und angeboten werden die regionalen Produkte ansässiger Manufakturen – vom Aperitif bis zur Süßspeise und abschließendem Kaffee.

Bei Atomic. (c) REUTERS (Leonhard Foeger)



Auf den Hütten kommt der Genuss ebenfalls nicht zu kurz. Ein Tipp in Zauchensee ist beispielsweise die Burgstallhütte, gerade richtig auf der Abfahrt ins Tal. An Schönwetter-Tagen ist die Sonnenterrasse nahezu ausgebucht. Aufgetischt wird beherzt bodenständig, aber doch kreativ mit vielen Produkten aus der Gegend. Die Burgstallhütte gehört zudem zu den ausgesuchten „Via Culinaria“-Hütten, das heißt zu jenen Adressen im Salzburgerland, die für Qualität und Regionales stehen und auf einem von neun thematisch unterschiedlich gelagerten „Genusswegen“ liegen. Naheliegend ist die Burgstallhütte Teil des Wegs für „Hüttenhocker“. Den besten Kaiserschmarren der Region sollte man sich am „Adlerhorst“ an der blauen Piste Nummer eins der Rosskopfbahn nicht entgehen lassen.

Mit dem Pferd zum Dinner

Manchmal ist Skifahren anstrengend genug – dann lässt man sich zum Abendessen lieber führen, beziehungsweise mit dem Pferdeschlitten durch die glitzernde Winterlandschaft – Zauchensee ist ein echtes Schneeloch – kutschieren. Sandokan und Ronja, die beiden starken Noriker-Pferde schnauben am Weg entlang des Zauchbachs. Sie bringen Gäste bei Sonnenschein sowie bei rötlich-gelben Sonnenuntergängen zum Lunch oder Dinner und holen sie wieder von dort ab. Robert Herzgsell vom Zauchtalerhof ist ein Pferdefan durch und durch und erzählt während der gemütlichen Schlittenfahrt gern über seine Rösser und über seine Heimat im Herzen des Pongau. Bei spärlichen Schnee kann er trotzdem fahren – indem er die Kufen einzieht und die Kutsche auf Rädern weiterrollt, ohne dass es die Gäste merken. Es kann schon einmal vorkommen, erzählt Herzgsell, dass an einem besonders schönen Platzerl neben dem Zauchbach Heiratsanträge gemacht werden. Für die Gäste hat Herzgsell immer ein Schluckerl Schnaps mit – aber für Brautpaare in spe wird dann Sekt ausgepackt.