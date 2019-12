Nach dem Pulver gibt es Murmeltier

Auf der Lenzerheide-Seite gibt es doppelt so viele Pistenkilometer und Weltcup-Tradition, dafür ist Arosa auf der anderen Seite als Ort attraktiver. Und wegen seiner schwierigeren Erreichbarkeit etwas „intimer“. Sprich: Weniger Tagesgäste kreuzen den Weg von prominenten Urlaubern, die nicht erkannt werden wollen.

Die Straße ist keine Straße, sondern nur noch ein Weg. Steil und eng führt der Schneepfad bergan. Die Scheinwerfer tasten das Dunkel ab, die Reifen rutschen durch. Links keine Ausweichmöglichkeit – ein Felshang. Rechts eine ausgezeichnete Ausweichmöglichkeit – steil bergab purzeln in einen Wald. Ist dies tatsächlich die Autoroute zum Hotel? Zweihundert brenzlige Meter weiter die unumstößliche Gewissheit: Nein, hier geht es nicht zur Unterkunft. Denn nun steht der Reporter mitten auf einer Skipiste. Es wird doch keine Pistenraupe kommen und ihn in den Abgrund schieben, weil er bei der Abfahrtspräparierung etwas lästig im Weg steht? Plötzlich schießt ein Schlittenfahrer heran – mit Stirnlampe. Und erklärt dem Fremden, dass die Strecke, die jener eben mit seinem Hyundai-„Schlitten“ bewältigt habe – die Rodelstrecke gewesen sei. In Millimeterarbeit wendet der schusselige Reporter mitten auf der Skipiste sein Allradgefährt und lenkt es via Rodelweg wieder ins Tal. Wo er dann doch noch ins Hotel findet. Ein schöner Beginn.



Doch am nächsten Morgen wird alles gut. Denn erstens hat es die gesamte Nacht hindurch geschneit, geschneit, geschneit. Zweitens sind die Wolkendecken nun verschwunden und ist die Ostschweiz von einem blauen Himmel überzogen, der wie zum Skiheldenzeugen geschaffen scheint. Und drittens treffen wir Hansi – unseren Guide. Im Sommer werkelt er als Winzer, im Winter ist er seit Jahrzehnten Skilehrer hier. Er wird uns nun durch das Graubündner Skigebiet Arosa Lenzerheide geleiten, das sogenannte Happy-End-Traumpaar.



Die Destination wird deshalb gern so genannt, weil die beiden sich nach langen Irrwegen doch noch gefunden haben. Denn: Es waren einst zwei hübsche Skigebiete (Arosa etwa 70 Pistenkilometer, Lenzerheide rund doppelt so viele) – ehe nach 40 Jahren Grübelei und Eifersüchteleien im Winter 2013/14 ein Zusammenschluss der beiden erfolgte. Resultat: nunmehr gemeinsam 225 Pistenkilometer und nicht mehr zwei nette Skigebiete, sondern ein gewaltiges.