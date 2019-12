U1 fährt ab sofort wieder durchgehend

Frohe Botschaft der Wiener Linien: Zwei Tage früher als geplant nimmt die U-Bahn-Linie wieder den durchgehenden Betrieb auf.

„All I want for Christmas is U1": Mit diesem Slogan haben die Wiener Linien auf Facebook die für viele Wiener im Vorweihnachtsstress besonders frohe Botschaft verkündet: Zwei Tage früher als geplant nahm die U1 am Freitag wieder den durchgehenden Betrieb auf. Die rote U-Bahn-Linie fährt ab sofort wieder wie gewohnt durchgehend alle Stationen von Oberlaa bis Leopoldau an.

Über 100 MitarbeiterInnen hätten in den vergangenen vier Tagen und Nächten „auf Hochtouren durchgearbeitet und alles gegeben", damit die am stärksten frequentierte Linie Wiens wieder wie gewohnt fahren könne, hieß es in einer Aussendung.

Auch die Linie D fährt wieder auf der gewohnten Strecke zwischen Nußdorf und Absberggasse über den Ring.

Aufgrund eines Brandes im Gleisbereich der U1-Station Karlsplatz musste der Fahrbetrieb der U1 Montagfrüh zwischen Hauptbahnhof und Schwedenplatz eingestellt werden. Der Brand hatte für den Betrieb notwendige Kabel beschädigt, die umgehend ausgetauscht wurden.

