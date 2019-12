Die ÖVP-Wirtschaftslandesrätin wurde von Kulturminister Alexander Schallenberg bestellt. In St. Pölten folgt ihr Jochen Danninger nach.

Die niederösterreichische Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) wird von ihrem politischen Posten in die Kultur wechseln: Die 54-jährige gebürtige Wienerin wird mit 1. September 2020 an der Seite des dann neuen künstlerischen Leiters, Bogdan Roscic, die kaufmännische Direktion der Wiener Staatsoper übernehmen. Das teilte die Bundestheater Holding am Freitag mit.

52 Bewerber für Posten

Die Bestellung traf Kulturminister Alexander Schallenberg, womit sich Bohuslav gegen 52 Konkurrenten durchsetzte. Die Bestellung auf fünf Jahre erfolgte gemäß der Empfehlung der zuständigen Kommission. Dieser Findungskommission gehörten neben dem Bundestheater-Holding-Geschäftsführer, Christian Kircher, auch Dieter Kandlhofer vom Bundeskanzleramt, der designierte Staatsopernchef Roscic, die Kuratoriumsvorsitzende des Kunsthistorischen Museums, Ulrike Baumgartner-Gabitzer, der Grazer Theaterholding-Geschäftsführer, Bernhard Rinner, sowie die als Leiterin von ÖVP-Chef Sebastian Kurz' ehemaligem Kanzleramts-Thinktank bekannte Unternehmensberaterin Antonella Mei-Pochtler an.

"Mit der heutigen Entscheidung von Bundesminister Schallenberg ist das künftige Führungsteam nun komplett. Es gilt, ab sofort auch im kaufmännischen Bereich Weichen zu stellen für die Zukunft", freute sich der designierte Staatsoperndirektor, Roscic, der einst von SPÖ-Kulturminister Thomas Drozda ausgewählt wurde, über seine neue Kollegin. An der Staatsoper folgt Bohuslav auf Thomas W. Platzer, der den Posten neben dem derzeit amtierenden Direktor, Dominique Meyer, bekleidet.

Jochen Danninger: Ex-Staatssekretär wird Landesrat

Die Aufgaben Bohuslavs in der niederösterreichischen Landesregierung übernimmt ab Ende Februar 2020 Jochen Danninger (ÖVP). Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner nannte Danninger am Freitag einen „Mann mit Handschlagqualität“, Wirtschaftskompetenz und Erfahrung.

Bohuslav war seit 2004 Landesrätin in Niederösterreich. Sie war nach ihrem Wirtschaftsstudium zunächst im Marketingbereich tätig, ab 2001 war sie Geschäftsführerin des Congress Casino Baden. In die Landesregierung gelangte sie nach dem Wechsel Liese Prokops in den Bund; Bohuslav war anfangs für die Agenden Arbeit, Soziales, Sport und Kultur zuständig, kurzzeitig betreute sie auch die Bereiche Jugend, Bildung und Sport. Ab 2009 führte sie das Ressort Wirtschaft, Technologie und Tourismus.

Der in Oberösterreich geborene Jurist Danninger hatte den einstigen ÖVP-Chef Michael Spindelegger seit 2006 beruflich begleitet: Er war Büroleiter des damaligen Zweiten Nationalratspräsidenten, später Kabinettschef im Außenministerium und im Finanzministerium. Von Dezember 2013 bis Ende August 2014 war Danninger Staatssekretär im Finanzministerium. Mit dem Rücktritt von Spindelegger schied er aus der Regierung aus und war ab Anfang 2015 für die Hypo Noe Group tätig. Ab September 2017 fungierte Danninger neben Helmut Miernicki als Geschäftsführer der niederösterreichischen Wirtschaftsagentur, Ecoplus.

(APA/Red.)