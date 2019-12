Sabine Haag bleibt Direktorin des KHM

Nach der überraschenden Absage von Eike Schmidt blieb Sabine Haag interimistisch an der Spitze des Kunsthistorischen Museums. Nun wurde ihr vertrag bis 2025 verlängert.

Sabine Haag bleibt an der Spitze des Kunsthistorischen Museums. Das gab Kulturminister Alexander Schallenberg am Freitag bekannt. Nachdem der designierte KHM-Generaldirektor Eike Schmidt im Herbst kurz vor Antritt von seinem Posten zurückgetreten war, hatte Haag den KHM-Verband interimistisch geleitet. Ab 1. Jänner 2020 ist sie nun wieder für fünf Jahre offiziell dessen Generaldirektorin.

Eigentlich hatte man damit gerechnet, dass erst die neue Bundesregierung die Entscheidung fällen werde. Schallenberg ist dieser nun zuvor gekommen. Es hatte viele Stimmen gegeben, die sich für einen Verblein Haags ohne neuerliche Ausschreibung ausgesprochen hatten, schließlich war sie hinter Schmidt als Zweitgereihte aus dem Bewerbungsprozess hervorgegangen. Die Stelle wurde Mitte Oktober aber doch ausgeschrieben. Insgesamt gab es ach infrage kommende Bewerber.

Haag bestgeeignete Kandidatin

"Sabine Haag hat als Generaldirektorin in den vergangenen Jahren, vor allem aber in den intensiven letzten Monaten, ihre enge professionelle und menschliche Bindung mit dem Kunsthistorischen Museum bewiesen", so Schallenberg. Haag sei als bestgeeignete Kandidatin aus den Hearings hervorgegangen. "Das Kunsthistorische Museum hat damit eine Leitung, die in der Lage ist, dieses Herzstück der österreichischen Museumslandschaft nach einigen turbulenten Monaten wieder in ruhige Gewässer zu führen", so der Minister.

"Ich freue mich sehr über die Entscheidung von Bundesminister Alexander Schallenberg, mich für weitere fünf Jahre mit der Leitung des KHM-Museumsverbands zu betrauen", wird Haag in einer Aussendung zitiert. "Das Vertrauen des Bundesministers sehe ich als Anerkennung für die höchst erfolgreiche Museumsarbeit meiner bisherigen Amtszeit. Wir können nun mit viel Elan und Motivation an die Planung der nächsten Jahre gehen", so die neue, alte Generaldirektorin anlässlich ihrer Bestellung.

Haag, die 2009 Wilfried Seipel abgelöst hatte und das Haus zehn Jahre geleitet hat, war zuvor Leiterin der Kunstkammer des KHM und wurde nach ihrer ersten Amtsperiode erneut bis Ende 2018 bestellt. Ihr designierter Nachfolger Eike Schmidt gab Anfang Oktober 2019, einen Monat vor Amtsantritt, schließlich bekannt, doch in Florenz bleiben zu wollen, was eine erneute Ausschreibung laut Stellenbesetzungsgesetz notwendig machte. Eigentlich war davon ausgegangen worden, dass die Entscheidung erst von der neuen Regierung gefällt wird.

Schmidts Absage soll 40.000 Euro Schaden verursacht haben

Schnell wurde auch von möglichen Schadensersatzforderungen an Schmidt gesprochen. Mittlerweile wurde eine finanzielle Einigung zwischen der Republik Österreich und Eike Schmidt vom Kulturministerium bestätigt. Die medial gemeldete Summe von 40.000 Euro, mit der die Kosten der notwendig gewordenen Neuausschreibung abgedeckt werden sollen, wurden von offizieller Seite nicht bestätigt. Über Details sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es.

Haag übernahm unterdessen weiter interimistisch das Haus, während vom Museumsbund abwärts Stimmen laut wurden, Haag die Leitung des KHM überhaupt ohne Ausschreibung zu überlassen, da sie aus dem Bewerbungsprozess im Jahr 2017 als Zweitgereihte hinter Schmidt hervorgegangen war, den der damalige Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) schließlich bestellte.

Zum KHM-Museumsverband gehören neben dem Kunsthistorischen Museum auch das Weltmuseum Wien und Theatermuseum Wien. Kulturminister Schallenberg streute Haag Rosen: "Sabine Haag hat als Generaldirektorin in den vergangenen Jahren, vor allem aber in den intensiven letzten Monaten, ihre enge professionelle und menschliche Bindung mit dem Kunsthistorischen Museum bewiesen", so der Minister. "Das Kunsthistorische Museum hat damit eine Leitung, die in der Lage ist, dieses Herzstück der österreichischen Museumslandschaft nach einigen turbulenten Monaten wieder in ruhige Gewässer zu führen."

